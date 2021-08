Afghanistan : Fury comme étudiant idiot se montre alors que la RAF l’évacue de Kaboul | Royaume-Uni | Nouvelles

Les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur colère contre l’étudiant de 21 ans de l’Université de Loughborough qui apparaît dans une veste pare-balles et des écouteurs alors qu’il se filme parmi des Afghans désespérés qui se sont précipités pour trouver des sièges sur les vols afin d’échapper aux talibans. M. Routledge a été qualifié d'”égoïste” et a dit de “rester là” par des membres du public pour avoir visité l’Afghanistan en premier lieu tandis que d’autres ont condamné l’étudiant de Birmingham pour “avoir pris place” sur le vol hors du pays qui pourrait être “donné à une femme ou à un enfant” alors que des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants et d’interprètes qui ont aidé l’armée américaine et britannique sont laissés pour compte face à la miséricorde des talibans brutaux.

M. Routledge a partagé la vidéo sur sa page Facebook pour partager la nouvelle qu’il avait été évacué du pays, il a écrit : « J’ai atterri à Dubaï grâce aux gens brillants de l’armée britannique. Tout va bien !

“Je me suis fait évacuer à 4h (il est maintenant 2h du matin) avec une centaine d’autres civils, je n’ai pas pu envoyer de message car il y avait des voitures émettant des signaux qui déclencheraient des bombes, cela a bloqué la connexion de mes AirPods, donc je pense que cela a bloqué tous les wifi/données.

“Les talibans nous ont laissé passer par l’aéroport et nous en avons rencontré beaucoup, période de transition très longue mais tout le monde souriait et se faisait signe, certains ont pris des selfies avec eux. J’ai dormi sur une route de terre/gravier et je me suis réveillé alors que les voitures passaient Nous sommes dans une nouvelle maison sûre et nous sommes tous hydratés, heureux et prêts pour quelques heures de sommeil. “

Peu de temps après, il a publié une mise à jour, ajoutant: “Sur le vol, nous n’avons pas du tout le droit de liquides, pas de rasoirs et seulement 1 sac jusqu’à 10 kg, donc tout le monde jette toutes ses affaires dans un tas. Les gens se font don de leur articles parce qu’ils ne peuvent pas les porter.

“Certains gars ont rempli mon gilet pare-balles et mon sac de barres protéinées, plus de 20. Homme très heureux (en ce moment). Merci les gars.”

Mais ses commentaires ont déclenché une réaction féroce de la part des Britanniques qui ne peuvent pas croire à quel point le comportement de M. Routledge a été imprudent et insensé.

Une personne a fulminé : « Alors vous avez pris la place sur un vol d’évacuation de quelqu’un qui est maintenant laissé derrière avec sa vie en danger – bravo, vous devez être si fier de vous.

Tandis qu’un autre a soulevé une question sérieuse, demandant : « Et à penser, il a pris la place d’une femme afghane innocente. Comment vivra-t-il JAMAIS avec ce fait ? »

Et une autre personne commentant la vidéo ne s’est pas retenue non plus, ils ont claqué : “Actions égoïstes, votre place dans l’avion de retour aurait dû être donnée à un interprète afghan qui fait maintenant face à une mort certaine.”

Tandis qu’un quatrième a claqué : « Tu es un idiot. J’y resterais si j’étais toi. Je pense qu’il y a pas mal de gens ici qui aimeraient vous donner une sacrée bonne gifle pour être si épais !!!”

L’étudiant en physique qui se dit “Seigneur” a atterri en Afghanistan le vendredi 13 août dernier pour ce qu’il a qualifié de “vacances” car il apprécie le tourisme “sombre”.

La fureur s’est encore accrue chez l’étudiant après l’annonce qu’environ 56 000 personnes auraient besoin d’être évacuées d’Afghanistan vers les pays occidentaux.

Cela survient alors que l’opération d’évacuation du Royaume-Uni est supervisée par des membres de la 16e brigade d’assaut aérien de l’armée travaillant avec des pilotes de la RAF et utilisant des bases britanniques, dont Brize Norton dans l’Oxfordshire.

Selon Sky News, 370 personnes au total ont été rapatriées lundi et la veille.

Les talibans ont fait des progrès légers dans le pays au cours des derniers mois alors que les dirigeants afghans et l’armée ont fui leurs postes alors que les talibans reprenaient progressivement le contrôle après 20 ans d’intervention occidentale dans le pays.

Lundi soir, au milieu de scènes chaotiques à l’aéroport de Kaboul alors que des milliers d’Afghans désespérés tentent de fuir le pays, le président Biden n’a pris aucune responsabilité pour le chaos et a imputé l’effondrement du pays au président Ashraf Ghani et à l’armée afghane qui, selon lui, « n’a pas veulent se battre pour leur avenir.”