Afghanistan : la menace terroriste de l’État est désormais plus grande que l’EI à son apogée | Monde | Nouvelles

S’adressant dimanche à GB News, l’ancien commandant de l’armée britannique en Afghanistan et ancien président de la COBRA a expliqué comment l’Afghanistan deviendrait désormais un “refuge pour les terroristes du monde entier”. Le vétéran a averti que le nouveau niveau de menace serait “aussi élevé” que la menace de l’État islamique “à son apogée” alors que les djihadistes se rendraient en Afghanistan pour “commencer à s’entraîner, se préparer, planifier des attaques contre l’Occident”. Il a expliqué que cela sera facilement facilité en raison du soutien militaire d’Al-Qaïda aux talibans tout au long de leur campagne pour reprendre le pays ces derniers mois.

Le colonel Kemp a déclaré : « Il ne fait aucun doute que lorsque la prise de contrôle des talibans, et cela se produit au moment où nous parlons…

“Ils négocient la soi-disant transition qui signifie la capitulation du gouvernement afghan actuel.”

Il a ajouté : « L’Afghanistan redeviendra un refuge pour les terroristes du monde entier.

« Les djihadistes de partout vont à nouveau affluer en Afghanistan – peut-être pas immédiatement, mais avant longtemps. »

Et dans un moment qui donne à réfléchir, le colonel Kemp a ajouté que ces djihadistes « commenceront à s’entraîner, à se préparer, à planifier des attaques contre l’ouest et d’autres endroits » alors qu’ils affluent.

Il a ajouté comment Al-Qaïda, dont les talibans ont affirmé avoir « rompu les liens avec » le groupe terroriste Al-Qaïda, mais le groupe a soutenu les talibans dans leur lutte pour reprendre le contrôle du pays.

Le colonel Kemp a expliqué que cette relation facilitera l’arrivée de beaucoup plus de djihadistes dans le pays à l’avenir.

Il a ajouté : “Je pense donc que nous assisterons à un retour à un niveau de menace émanant de l’Afghanistan qui est probablement au moins aussi élevé que le niveau de menace de l’État islamique à son apogée.”

Cela survient alors qu’un effort d’évacuation majeur est en cours par les gouvernements occidentaux pour extraire le plus de citoyens de Kaboul le plus rapidement possible, craignant qu’ils ne soient la cible des talibans.

Dimanche, le Premier ministre Boris Johnson s’est précipité pour évacuer les ressortissants britanniques de la ville et a confirmé que l’ambassadeur du Royaume-Uni resterait pour traiter les visas pour ceux qui tentaient de partir, tout en admettant également que le retrait américain avait accéléré les choses.

Bien qu’il ait admis qu’un nouveau régime serait en place, le Premier ministre a insisté sur le fait que les talibans ne peuvent pas être reconnus comme des dirigeants légitimes de l’État.

Sur une période de quelques mois, le groupe de la ligne dure a réalisé des gains fulgurants en prenant une série de villes et de provinces régionales alors que l’armée afghane n’a pas réussi à retenir son offensive.