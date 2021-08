Afghanistan : « La pire menace terroriste pour le Royaume-Uni depuis des années », avertissent les experts après la prise de contrôle des talibans | Royaume-Uni | Nouvelles

in

D’anciens militaires britanniques et des experts de l’Afghanistan ont décrit la situation en cours comme le « plus grand danger » du terrorisme djihadiste depuis la montée de l’État islamique. Le Joint Terrorism Analysis Center définit actuellement le niveau de menace terroriste de la Grande-Bretagne comme « substantiel ».

Cela signifie qu’une attaque contre le Royaume-Uni est définie comme probable.

Cependant, « substantiel » est toujours inférieur à « grave » et « critique ».

S’exprimant sur Times Radio, le colonel Richard Kemp a déclaré que la Grande-Bretagne était confrontée au “plus grand danger terroriste depuis que l’État islamique était à son apogée”.

Malgré la promesse des talibans de ne pas devenir un refuge pour le terrorisme islamiste, le colonel Kemp a affirmé qu’ils “permettront et encourageront probablement à affluer dans le pays des djihadistes du monde entier, qui planifient, rencontrent, préparent, entraînent, organisent et mènent des grèves contre l’ouest de l’Afghanistan”.

Avant son apparition sur Times Radio, le colonel Kemp a appelé le gouvernement à augmenter le niveau de menace. Il a mis en garde contre une “augmentation immédiate du niveau de menace de la part des djihadistes britanniques inspirés et motivés par les événements en Afghanistan”.

Sir Nicholas Kay, ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan de 2017 à 2019, a également déclaré que le gouvernement ne pouvait pas faire confiance au régime taliban à Kaboul, ajoutant : “Je ne pense pas qu’ils aient changé”.

L’avertissement intervient alors que le premier ministre fait pression sur les talibans pour qu’ils tiennent leur promesse de ne pas laisser le terrorisme s’envenimer en Afghanistan.

« Si le nouveau régime de Kaboul veut une reconnaissance diplomatique, ou débloquer les milliards actuellement gelés, il devra assurer un passage sûr pour ceux qui souhaitent quitter le pays, respecter les droits des femmes et des filles, empêcher l’Afghanistan de , encore une fois, devenir un incubateur pour le terrorisme mondial, car ce serait désastreux pour l’Afghanistan”, a déclaré Boris Johnson.

Johnny Mercer, le collègue conservateur de M. Johnson, qui a effectué trois tournées en Afghanistan avec l’armée britannique, a écrit dans le Sunday Times que les talibans étaient “la même collection de gangsters, de criminels et de pédophiles sans aucun égard pour la vie humaine contre laquelle je me suis battu”.

Une bombe a explosé à l’aéroport international Hamid Karzaï, entraînant la mort de 13 militaires américains, de deux Britanniques et d’environ 160 Afghans.

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab devrait rejoindre lundi ses homologues du G7, de l’OTAN, du Qatar et de la Turquie.

Selon le MailOnline, les députés d’Esher et Walton devraient profiter de la réunion pour expliquer comment l’Afghanistan ne peut pas devenir un espace sûr pour le terrorisme après la prise de contrôle des talibans.