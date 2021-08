Afghanistan : l’ambassadeur britannique aide les Afghans à fuir ses homologues américain et allemand | Politique | Nouvelles

Sir Laurie Bristow serait à l’aéroport de Kaboul aux côtés d’une petite équipe de diplomates faisant tout leur possible pour aider autant de personnes que possible à quitter le pays. Alors qu’une lutte effrénée se poursuit pour faire sortir les ressortissants britanniques et les alliés locaux du pays, le secrétaire à la Défense Ben Wallace a admis que “certaines personnes ne reviendront pas”.

Les talibans contrôlant désormais la capitale afghane, il y a une course contre la montre pour évacuer les interprètes et autres habitants qui ont aidé les forces britanniques dans les efforts de combat contre les extrémistes.

On pense qu’environ 4 000 ressortissants britanniques et Afghans éligibles se trouvent dans la ville et ont besoin d’être évacués.

Sir Laurie devait initialement quitter Kaboul par avion la nuit dernière, mais il serait resté en poste pour aider les diplomates.

Un porte-parole du Foreign and Commonwealth Development Office a déclaré : « Nous avons réduit notre présence diplomatique en réponse à la situation sur le terrain.

“Cependant, notre ambassadeur reste à Kaboul et le personnel du gouvernement britannique continue de travailler pour fournir une assistance aux ressortissants britanniques et à notre personnel afghan.

“Nous faisons tout notre possible pour permettre aux ressortissants britanniques restants, qui souhaitent quitter l’Afghanistan, de le faire.”

Sa décision de rester contraste fortement avec les autres nations alliées qui semblaient abandonner Kaboul lorsque les talibans s’installaient.

L’ambassadeur américain a été rapatrié en Amérique hier, fuyant le pays avec son drapeau national.

Le président Biden a depuis réduit le nombre de vols vers les États-Unis pour les Afghans qui travaillaient aux côtés des troupes américaines.

Bien que les départements américains de la Défense et d’État aient déclaré hier qu’ils “accéléreraient l’évacuation de milliers d’Afghans éligibles aux visas spéciaux d’immigration américains (SIV)”, le dernier vol pour les demandeurs de SIV a quitté le pays.

Le Royaume-Uni espère aider à éliminer 1 500 personnes au cours des prochaines 24 à 36 heures.

M. Wallace a déclaré que le gouvernement avait envoyé hier plus de 600 militaires à Kaboul pour participer à l’effort.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “Nos vols, notre planification et nos entrées et sorties et bientôt, si nous parvenons à le maintenir comme nous le prévoyons, nous devrions avoir une capacité de plus de 1 000 personnes par jour pour sortir au Royaume-Uni.

“Actuellement, il ne s’agit pas de capacité dans les avions, mais de vitesse de traitement, c’est pourquoi nous essayons de résoudre ce problème.”

M. Wallace a ajouté: “Notre calendrier que nous avions initialement prévu, qui était le 31 août, sera dépassé.

“Nous ferons de notre mieux pour faire sortir tout le monde, c’est l’un des plus grands regrets de la vitesse de l’effondrement du gouvernement afghan, c’est que ces calendriers devront sans aucun doute être raccourcis et c’est pour cela que nous déplaçons des ressources supplémentaires. .”

M. Wallace, qui a servi dans les Scots Guards, a semblé s’étouffer en donnant des interviews aux médias ce matin.

Devenant émotif, il a déclaré: “C’est une partie vraiment profonde de regret pour moi.

“Regardez, certaines personnes ne reviendront pas.

“Certaines personnes ne reviendront pas et nous devrons faire de notre mieux dans les pays tiers pour traiter ces personnes.”

Hier soir, le Premier ministre Boris Johnson s’est engagé à faire sortir du pays les ressortissants afghans qui avaient aidé les troupes britanniques “le plus rapidement possible”.