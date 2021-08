Afghanistan : le représentant Michael McCaul affirme que les États-Unis n’ont aucune information sur la nation, donnent la victoire aux talibans et à d’autres adversaires

in

Le représentant Michael McCaul, le plus haut républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré à Fox News que les États-Unis n’avaient aucun renseignement à Kaboul en dehors de l’aéroport, marquant une victoire pour les talibans, la Russie, la Chine et l’Iran.

“Les talibans, leurs galons sont devenus plus gros”, a déclaré McCaul à Fox News dans une interview.

“Nous n’avons aucun renseignement sur le terrain maintenant”, a-t-il poursuivi. “Nous sommes complètement dans l’obscurité. À l’exception de l’aéroport, nous serons dans l’obscurité.”

Les États-Unis ont fermé l’aérodrome de Bagram, anciennement la plus grande base militaire américaine en Afghanistan, et évacué l’ambassade américaine.

REPRÉSENTANT. MICHAEL MCCAUL:BIDEN POSSÈDE LE MESS D’AFGHANISTAN – IL A PERDU DU TEMPS, IGNORÉ LES CONSEILS ET MAINTENANT BLÂME LES AUTRES

McCaul a déclaré à Fox News qu’il n’y avait eu aucune tentative de mettre en place des capacités de renseignement dans un autre pays voisin. Il a décrit la situation comme “un cauchemar se déroulant sous vos yeux”.

“C’est une victoire, non seulement pour les talibans mais pour la Russie, la Chine et l’Iran, car nous ne pouvons plus voir leurs activités dans la région.”

De nombreux rapports ont indiqué que les talibans traquent ou tuent toute personne ayant des liens avec les États-Unis, malgré la promesse de leur pardonner. McCaul a déclaré à Fox News qu’il avait plaidé auprès de l’administration Biden pendant des mois pour évacuer les interprètes et les partenaires afghans.

“Ils ont complètement échoué à le faire”, a déclaré McCaul. “La communauté du renseignement était très claire et avait donné une évaluation très sombre des conditions sur le terrain. L’administration Biden a choisi d’ignorer ces renseignements.”

“Cette décision aura des ramifications à long terme pour la position des États-Unis dans le monde”, a ajouté McCaul.

Le républicain du Texas a déclaré que les talibans “travaillent toujours avec al-Qaïda et d’autres organisations terroristes en Afghanistan à partir desquelles ils peuvent mener des opérations extérieures pour tuer des Américains aux États-Unis mais aussi nos alliés en Europe”.

Il a déclaré que l’Afghanistan deviendrait “un terrain fertile pour le terrorisme”.