Au milieu du retrait chaotique des troupes britanniques et américaines d’Afghanistan, les experts du renseignement et de la sécurité craignent que le pays ne redevienne un terrain fertile pour le terrorisme. Le colonel Richard Kemp, ancien commandant des forces britanniques en Afghanistan, a averti qu’il existe une “possibilité” de terroristes visant le Royaume-Uni.

Il a déclaré au Mirror: «Il y a la possibilité d’un spectaculaire de style 9-11, sur des bâtiments gouvernementaux, des terrains de sport et des cibles majeures.

« S’ils ne peuvent pas obtenir les États-Unis, le Royaume-Uni reste une cible importante.

“La liberté en Afghanistan, comme nous l’avons vu avec le 11 septembre, leur donnera du temps et les aidera à planifier une telle attaque.”

Après avoir annoncé que les États-Unis se retireraient du pays, les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan en quelques semaines.

Dimanche, ils ont achevé leur conquête du pays en s’emparant de la capitale Kaboul.

Le colonel Kemp a souligné qu’il existe une possibilité d’attaque de la part de terroristes actuellement au Royaume-Uni qui pourraient se sentir inspirés par les événements observés au cours des dernières semaines.

Il a prévenu : « Nous sommes actuellement confrontés au danger d’une attaque de la part de djihadistes déjà ici qui s’inspirent de ce qu’ils ont vu de la victoire des talibans en Afghanistan.

«Cela se produit en ce moment – ​​des personnes radicalisées voient cette histoire se dérouler et s’en inspirent.

“Ils célèbrent une fois de plus la montée d’al-Qaïda et la menace de ces personnes est immédiate.”

Les militants auraient désormais accès à du matériel, notamment des avions, des Humvees et des armes à feu.

Les experts craignent que les armes ne finissent par se retrouver entre les mains d’autres groupes militants tels que l’État islamique ou al-Qaïda.

Le colonel Kemp a ajouté qu’au cours des deux décennies de lutte contre l’Occident, le groupe terroriste est devenu plus fort.

“Ils sont des camarades proches depuis un certain temps et ont des doctrines et des croyances religieuses similaires”, a-t-il déclaré.

“Cela pourrait très bien signifier une menace bien plus grande d’al-Qaïda Mark II, un plus grand danger pour les citoyens britanniques.”

Il a ajouté : “Nous pourrions faire face à une menace terroriste pire qu’au plus fort de la campagne de l’Etat islamique, car ils sont enhardis.”