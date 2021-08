Afghanistan : l’histoire peut-elle se répéter… ?

Des gardes de sécurité afghans tentent de maintenir l’ordre alors que des centaines de personnes se rassemblent devant l’aéroport international de Kaboul, en Afghanistan. (Source de la photo : AP)

Par le colonel Ronnie Rajkumar,

La bataille pour l’Afghanistan est terminée. 32 provinces et leurs capitales tombées, les ANDSF tant vantées en déroute, la capitale nationale Kaboul saisie, le gouvernement d’Ashraf Ghani renversé et Ashraf Ghani et sa coterie en exil. La poussière retombe maintenant, un nouveau gouvernement taliban est en train de se former et le monde se résigne à la réalité que la carte géopolitique de l’Asie du Sud et centrale a été redessinée.

Dans cette mêlée, cependant, nous trouvons un bastion de résistance et de stoïcisme qui tient. Nichée dans le nord-est lointain et reculé de l’Afghanistan, entourée par les chaînes de montagnes escarpées et hostiles de l’Hindukush, la province du Panjshir est le rêve d’un défenseur et le cauchemar d’un attaquant. Le Panjshir, et la province de Parwan au Sud-Ouest dont le statut est toujours en jeu, est encore l’îlot de résistance à l’inexorable conquête territoriale des talibans. Et c’est ici que les espoirs reposent sur l’histoire qui se répète encore une fois. La carte ci-dessous montre l’état des provinces où dans une mer de Taliban RED, on peut voir le JAUNE d’un Panjshir, isolé dans sa résolution de ne jamais succomber.

Emplacement stratégique

La province du Panjshir, à 70 kilomètres au nord de Kaboul, occupe un emplacement stratégique dominant juste à l’est du MSR qui s’étend de Kaboul vers le nord à travers le col et le tunnel de Salang et jusqu’à Pul-i-Khumri et Kunduz ou Mazar-i-Sharif. La province domine l’accès ou la sortie de Salang par le sud et, dans une moindre mesure, par le nord. Cela implique que le Panjshir peut exercer une emprise stratégique sur tous les transports de surface entre les deux moitiés de l’Afghanistan sur le massif de l’Hindukush si l’éventualité survenait.

La province du Panjshir, en soi, est une étroite vallée sinueuse le long de la rivière Panjshir et est entourée d’imposantes hauteurs rocheuses qui dominent l’entrée, la sortie et tous les mouvements le long de la seule route d’accès qui longe la rivière. Cette route a été le cimetière des colonnes blindées soviétiques et des rangs d’invasion des troupes soviétiques. Les reliques carbonisées des VCB et des transporteurs de troupes soviétiques jonchent encore le bord de la route d’ici à Salang. La vallée du Panjshir est une forteresse fermée imprenable qui est restée une tentative vaine pour tous les envahisseurs.

Contexte historique

La guerre soviétique – afghane

L’histoire de la guerre de résistance des moudjahidines à l’occupation soviétique (connue sous le nom de guerre soviétique – afghane) a commencé avec l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979. Les moudjahidines étaient composés d’un mélange de groupes d’insurgés, la force principale étant celle d’Ahmad Shah Massoud de sa redoute dans la vallée du Panjshir qui a combattu les Russes pendant neuf ans. Soutenus par les États-Unis, qui considéraient cette guerre comme une extension de la guerre froide, et le Pakistan dont l’ISI, encadré par la CIA, participait activement aux opérations terrestres, les principales routes logistiques allaient du Pakistan à travers les provinces de Kunar et de Nuristan jusqu’au Panjshir et diverses bases de les moudjahidines du nord de l’Afghanistan. Les Soviétiques ont monté neuf grandes offensives à divisions multiples dans la vallée du Panjshir pour écraser les moudjahidines d’Ahmad Shah Massoud, mais ont échoué avec de lourdes pertes. En 1989, les Soviétiques se sont retirés d’Afghanistan, une force vaincue.

L’Alliance du Nord. L’Alliance du Nord était une confédération de chefs de guerre et de chefs ethniques du nord de l’Afghanistan qui s’est formée autour du noyau du leadership du Lion du Panjshir, Ahmad Shah Massoud, en 1996. L’Alliance était à prédominance ethnique et comprenait les Tadjiks – Ouzbeks – Hazara groupes et ont été déployés contre les talibans qui étaient considérés comme une insurrection principalement pachtoune. L’Alliance du Nord était soutenue par les États-Unis, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Iran et l’Inde. L’Inde a joué un rôle très important en fournissant un lien logistique vital à l’Alliance du Nord depuis la base aérienne de Farkhor au Tadjikistan, où un hôpital de campagne a également été établi. Voir carte ci-dessous :

Les efforts concertés de l’Alliance du Nord et l’intronisation d’une équipe de forces spéciales américaines à la suite de la déclaration de GLOT après le 11 septembre ont vu l’effondrement rapide des talibans et Kaboul a été capturée le 07 novembre 2001 avec des éléments combattants talibans quittant l’Afghanistan pour prendre refuge dans des refuges dans les ceintures tribales des FATA et du Baloutchistan au Pakistan.

Situation aujourd’hui

Amrullah Saleh

Amrullah Saleh, le premier vice-président de l’Afghanistan sous le gouvernement du président Ashraf Ghani, était le chef du renseignement et conseiller d’Ahmad Shah Massoud dans l’Alliance du Nord 1.0. Après la chute de Kaboul le 15 août 2021, il s’enfuit au Panjshir et rejoint Ahmad Massoud, le fils d’Ahmad Shah Massoud, qui organise un mouvement de résistance naissant aux talibans. Deux jours plus tard, il s’est déclaré président par intérim de la République islamique d’Afghanistan et s’est engagé à poursuivre la lutte contre les talibans et « ne s’inclinera en aucun cas devant les talibans ». Voir ci-dessous: –

« Conformément à la constitution de l’Afghanistan, en cas d’absence, d’évasion, de démission ou de décès du président, le premier vice-président devient le président par intérim. Amrullah Saleh est maintenant le président par intérim de la République islamique d’Afghanistan. Bureau du président Amrullah Saleh le 17 août 2021.

Facteurs qui favorisent une Alliance du Nord 2.0

Amrullah Salah est un vétéran chevronné des conflits passés avec les talibans. Il était le chef de l’agence de sécurité d’élite afghane, la Direction nationale de la sécurité (NDS), et dispose d’un vaste réseau d’agents de la NDS, d’agents entraînés par la CIA et de milices. C’est un multiplicateur de force en termes de collecte de renseignements et de guerre des ombres.

Amrullah entretient des relations très étroites avec la CIA (il a été formé à Langley) et nous pouvons donc nous attendre au soutien des États-Unis derrière l’Alliance du Nord, qu’il soit ouvert ou secret. La résistance du Panjshir a été renforcée par les restes des forces afghanes qui ont refusé de se rendre et ont fui la prise de contrôle par les talibans des provinces de Kunduz, Badakhshan, Takhar et Baghlan. Beaucoup de ces forces se sont regroupées dans le district d’Andarab à Baghlan. Andarab est une plaque tournante connue pour les activités anti-talibans et est « un district entièrement tadjik qui est résolument anti-Pachtoune ». Ces forces sont composées d’hommes de combat entraînés et permettront d’augmenter considérablement les rangs d’une Alliance nationale 2.0.

Il s’agit d’un combat mené par le seul vestige d’un « Afghanistan libre » contre un régime qui n’a pas encore montré ses vraies couleurs. C’est un combat pour les valeurs que le monde libre chérit.

L’écrasement de l’Alliance du Nord et la saisie du Panjshir sont un projet que les talibans poursuivront, mais comme à ce jour, ils sont confrontés à d’autres défis. La saisie de Kaboul et de ses 6 millions d’habitants avec un nombre incalculable de personnes déplacées nécessite l’affectation de ressources pour contrôler et administrer et les talibans pourraient ne pas être en mesure de détourner les forces combattantes pour soumettre le Panjshir pour le moment. L’Alliance du Nord 2.0 a donc une durée de vie indéfinie pour se construire et se préparer à la tâche qui l’attend.

Facteurs qui vont à l’encontre de l’Alliance du Nord 2.0

Le Panjshir est aujourd’hui encerclé sur le plan logistique et militaire par des zones contrôlées par les talibans. Il sera extrêmement difficile de maintenir une force de combat, même de petites unités de type guérilla, sans un centre logistique viable et incontesté pour le réapprovisionnement en matériel de combat critique et en provisions pour nourrir les combattants. Le Panjshir est une province pauvre, donc vivre de la terre n’est pas une option. Et le Panjshir est une province enclavée sans frontières internationales et cernée par des provinces tenues par les talibans de chaque côté. Mais des informations non confirmées indiquent que la résistance du Panjshir a pris le contrôle de Charikar dans la province de Parwan et se bat pour le passage stratégique de Salang. Si c’est factuel, cela donnerait à l’Alliance du Nord 2.0 une bouée de sauvetage vers le monde extérieur.

L’Alliance du Nord 2.0, dans la dispensation actuelle, est dépourvue de soutien étranger qui soit de l’oxygène pour la subsistance de tout mouvement de résistance. Le soutien des États-Unis et des pays occidentaux à l’Alliance du Nord 2.0 est incertain car ils n’ont pas encore discerné la vraie nature de ce prétendu « nouveau » taliban et du gouvernement qu’il forme. L’Occident souhaite en effet brasser des eaux déjà boueuses en soutenant une résistance dont les chances de succès sont encore grandes et mettre ainsi en péril tout éventuel « apprivoisement » des talibans. La Russie et la Chine sont toutes deux en contact diplomatique avec les talibans, l’Iran n’ayant aucun problème tant qu’il n’y a pas de représailles contre la communauté chiite en Afghanistan. La République d’Asie centrale du Turkménistan a accueilli une délégation talibane en juillet et le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, bien qu’ils aient mené des exercices militaires conjoints avec la Russie en août 2021 au Tadjikistan, font face à la réalité d’une insurrection devenue un État à leurs frontières et n’ont d’autre choix que faire preuve de diplomatie pour éviter les débordements de mauvaise volonté d’un voisin qui est là pour rester.

Évaluation nette

Comme indiqué plus tôt, la poussière d’un conflit épuisant qui a duré deux décennies est en train de s’apaiser. La nature de ce nouvel ordre est encore inconnue et le monde et la région sont donc tombés dans un mode attentiste. Mais quel que soit le résultat, il y a une accalmie dans la guerre sans fin en Afghanistan. En cette période incertaine, aucune nation ne cherchera à déstabiliser cet équilibre encore fragile où les talibans doivent encore faire leur choix et démontrer s’ils sont une entité « différente et meilleure » de leur dernier avatar et le peuple afghan doit encore s’adapter à une acceptation ou un rejet de la nouvelle réalité d’un changement de régime qu’ils redoutent. Dans ce scénario, on estime qu’il est beaucoup trop

prématuré de s’attendre à ce que le concept d’Alliance du Nord 2.0 ou de mouvement de résistance basé sur une seule province s’empare de l’esprit nationaliste et le propulse dans un soulèvement populaire pan-afghanien… il est donc discutable de savoir si l’histoire se répétera dans l’immédiat à proche temps futur…

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne avec 33 ans de service. Après sa retraite en 2008, il a travaillé avec un cabinet de conseil international en Afghanistan en tant que conseiller en sécurité divisionnaire basé à Kaboul. Formé à Kaboul en COIN (États-Unis) et Country Security Management (Pays-Bas) ), il a une vaste expérience sur le terrain de 11 ans en Afghanistan et dans la région. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.