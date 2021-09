Afghanistan News : John Major dénonce le retrait « très stupide » des troupes d’Afghanistan | Monde | Nouvelles

in

Sir John Major a critiqué le retrait de l’armée américaine du Moyen-Orient comme un geste qui s’est produit « de manière brutale et inutile à mon avis », déclarant que l’acte sera une « tache sur la réputation de l’Occident » pour au moins une vie. Il fait référence à la décision prise par le président américain de retirer les troupes d’Afghanistan, le départ définitif ayant lieu le lundi 30 août.

Alors que le retrait américain est terminé, l’aéroport de Kaboul, la capitale nationale, est sous le contrôle d’extrémistes talibans et de nombreux citoyens afghans, ainsi que des travailleurs britanniques et américains, ne peuvent toujours pas quitter le pays.

L’ancien Premier ministre a également déclaré que le fait de ne pas évacuer tous les Afghans qui travaillaient pour la Grande-Bretagne était une décision “honteuse” et que la décision de quitter le Moyen-Orient était “mauvaise moralement” et “mauvaise pratique”.

S’exprimant au FT Weekend Festival, Sir Major a critiqué le président américain Joe Biden pour cette décision qu’il a qualifiée de “stratégiquement très stupide”.

Ses critiques sont venues à la suite des efforts britanniques et américains pour évacuer leur peuple, leurs proches et d’autres civils vulnérables du régime taliban.

Il arrive que récemment, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab est revenu de sa tournée diplomatique pour essayer d’aider ceux qui avaient été laissés pour compte dans les efforts de sauvetage, mais n’a pas pu confirmer combien d’Afghans ont été laissés pour compte.

Lors du festival, il a déclaré : « Je pense que nous avons eu tort de quitter l’Afghanistan, je pense que nous avons eu tort moralement, mais nous avions aussi tort en pratique.

« Je pense qu’il était honteux que nous n’ayons pas pu éliminer ceux qui avaient travaillé pour nous à un titre ou un autre, ou qui avaient travaillé à la mise en œuvre des changements en Afghanistan que les talibans n’approuveraient pas.

LIRE LA SUITE: Un ex-soldat britannique ARRÊTÉ alors que le sauvetage de 400 Afghans échoue

On estime qu’il reste des milliers d’Afghans qui ont aidé les efforts britanniques ou américains au Moyen-Orient, et on craint qu’ils aient été laissés pour compte, aux côtés de leurs proches, après le retrait des troupes.

Il a déclaré : « Le fait que cela ait été laissé de cette manière laissera une tache sur la réputation de l’Occident qui durera très longtemps et certainement toute la vie de ces personnes en Afghanistan que nous avons renvoyées aux talibans. régner.”

Plus de 15 000 personnes ont été évacuées par les efforts britanniques depuis le 13 août, parmi lesquelles plus de 8 000 anciens employés afghans et les membres de leur famille.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, aide les conseils et les associations de logement à trouver un logement pour certains des réfugiés dans la capitale, alors que le gouvernement britannique s’est engagé à réinstaller 20 000 réfugiés sur une longue période.

Le ministre des Affaires étrangères a récemment tenu des discussions au Pakistan pour déterminer la faisabilité de franchir les frontières terrestres en toute sécurité pour les ressortissants britanniques et les citoyens afghans.

Il s’est également rendu au Qatar pour des discussions vitales sur la réouverture de l’aéroport de Kaboul, afin de reprendre les évacuations.