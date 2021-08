Afghanistan news : Macron exhorté à faire pression pour une réunion d’urgence de l’UE alors que Bruxelles prend du retard | Politique | Nouvelles

in

Le président français est invité à diriger le chef d’État de l’UE lors d’une réunion d’urgence pour discuter de la guerre en cours en Afghanistan. Les talibans sont entrés dimanche dans Kaboul, prenant le palais présidentiel avec peu de résistance tandis que le président Ashraf Ghani a été contraint de fuir. La semaine dernière, l’UE a menacé les talibans d'”isolement” s’ils tentaient de s’emparer du pouvoir par la force.

Mais le mouvement est venu un peu trop tard pour certains dans l’UE.

Avec presque tous les territoires afghans pris par les talibans depuis le retrait des troupes de l’OTAN, les dirigeants français exhortent l’UE lente à agir rapidement.

Le président de la Région Hauts-de-France Xavier Bertrand a fait valoir que la France doit prendre l’initiative diplomatique d’agir dès que possible dans l’espoir que davantage de civils puissent être sauvés du nouveau régime islamiste.

Le candidat présidentiel des Républicains a déclaré : « L’Afghanistan est en passe de tomber sous le pouvoir barbare des talibans. Un échec de la communauté internationale doublé d’une nouvelle menace terroriste.

« La lutte contre l’islam intégriste est la guerre de notre génération.

« Les chefs d’État occidentaux auraient dû obtenir un retrait ordonné et progressif des États-Unis.

“Ils doivent maintenant se rencontrer pour discuter des options stratégiques et sécuritaires pour la région.

“La France doit prendre l’initiative diplomatique.

« Enfin, la crise afghane se poursuivra sous la forme d’une nouvelle vague migratoire en Europe. Nous devons y travailler dès maintenant avec les pays de transit et en coordination avec tous les États membres de l’UE. Je demande la convocation d’un conseil européen en tant que une question d’urgence.”

La leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, a également fustigé la lenteur de la réponse de Bruxelles à la crise.

« Le pays a besoin d’une solution politique durable et inclusive qui protège les droits des femmes et permet aux Afghans de vivre en sécurité et dans la dignité.

“L’asile doit être accordé à ceux qui sont en danger de persécution.”

Des combattants triomphaux ont été photographiés dans le palais présidentiel abandonné par le président Ashraf Ghani, qui a fui le pays tandis que ses forces ont abandonné la ville sans combattre.

Les talibans ont insisté sur le fait qu’ils recherchaient une prise de pouvoir pacifique et étaient prêts à offrir une amnistie à ceux qui avaient travaillé avec le gouvernement afghan ou avec des gouvernements étrangers.

Cependant, ces assurances étaient traitées avec un profond scepticisme par de nombreuses personnes en Europe au milieu des informations faisant état de menaces contre ceux qui restent et leurs familles.

Le député conservateur Tobias Ellwood, ancien capitaine de l’armée britannique et président du Comité spécial de la défense, a critiqué l’Occident pour s’être retiré du pays.

Apparaissant sur Sky News, il a déclaré: “Le monde est maintenant un peu plus dangereux parce qu’ils ont maintenant pris le contrôle du pays, et l’Occident devrait vraiment baisser la tête de honte après avoir brusquement abandonné l’Afghanistan à une guerre civile après deux décennies d’efforts.”

À la suite d’une réunion du comité gouvernemental d’urgence Cobra dimanche, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que sa priorité était de faire sortir du pays les ressortissants britanniques et les Afghans qui avaient travaillé avec eux « aussi vite que possible ».

On pense qu’environ 4 000 ressortissants britanniques et Afghans éligibles se trouvent dans la ville et ont besoin d’être évacués.