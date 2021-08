Afghanistan news : Mercer dit que le Royaume-Uni doit devenir “violent” en Afghanistan car la diplomatie ne fonctionnera pas | Monde | Nouvelles

Le député conservateur Johnny Mercer a qualifié le retrait américain d'”énorme erreur de calcul”, car les gouvernements ont sous-estimé la vitesse à laquelle les talibans reprendraient le pouvoir en Afghanistan. M. Mercer a déclaré qu’il était “humiliant” de voir le Royaume-Uni et les États-Unis essentiellement “se rendre” aux talibans et s’excuser auprès du peuple afghan pour l’échec du Royaume-Uni à les protéger. L’ancien officier de l’armée britannique a ensuite été interrogé sur ses réflexions sur les talibans déclarant que la transition en Afghanistan se déroulerait pacifiquement, ce à quoi il s’est moqué et a demandé “à quel point voulons-nous être naïfs ?”

S’exprimant sur Sky News, M. Mercer a rendu son verdict sur la montée des talibans suite au retrait des troupes américaines conformément à un accord signé entre les États-Unis et les talibans.

M. Mercer a servi dans l’armée britannique en Afghanistan avant d’entrer en politique.

Il a déclaré au programme : “[This is a] une véritable erreur de calcul, je pense, de la part du Royaume-Uni et des États-Unis quant à la rapidité avec laquelle cela allait se produire.

“De toute évidence, vous savez, l’Afghanistan est un endroit très difficile et il n’y a aucune prévisibilité à cela, mais la fermeté des déclarations de Biden, vous l’avez vue de ce côté de l’Atlantique.

“Nous avons également vu ici que les forces de sécurité afghanes ne s’effondreraient pas si les gens s’inquiétaient inutilement à ce sujet.

“C’est humiliant de regarder pour ceux d’entre nous qui essaient de faire sortir les gens, c’est assez désespéré pour le moment.”

M. Mercer a en outre été invité à partager ce que lui et ses collègues anciens combattants doivent ressentir à propos de la situation.

Il a ajouté: “Il ne s’agit pas vraiment de moi ou d’un individu, vous rejoignez l’armée parce que vous croyez en l’État-nation et vous êtes fier de ce que nous faisons en tant que nation à bord.

“Nous ne payons pas 40 milliards de livres de budget de défense pour ne pas quitter les portes ou ne rien faire sans les Américains.

“Le public britannique ne s’attend pas à cela, nous sommes allés dans ce pays pour soutenir les personnes qui nous ont sauvé la vie et ont travaillé avec nous.

“Nous avons le devoir de faire sortir ces gens, nous avons un peuple à extraire de manière ordonnée, c’est très difficile, je n’aurais jamais pensé voir le jour où nous nous rendrions essentiellement aux talibans.

“Je suis vraiment désolé pour le peuple afghan et j’exhorte simplement le gouvernement britannique à vraiment intensifier ses efforts pour contribuer à la violence de ce que nous essayons de faire.

“Nous n’allons pas y arriver par des moyens diplomatiques et autres, nous devons protéger les personnes qui essaient de partir et nous devons partir de manière ordonnée.”

M. Mercer a ajouté que le gouvernement britannique avait “politiquement choisi d’être vaincu par les talibans” et l’a qualifié de “honteux”.

On lui a ensuite demandé ce qu’il pensait d’un porte-parole des talibans disant que la transition serait pacifique et que le mouvement vers Kaboul n’attaquerait pas les civils.

Il a déclaré: “À quel point voulons-nous être naïfs, vous avez vu certains des trois triples, l’une des forces anti-narcotiques se rendre la semaine dernière et ils ont été fauchés par les talibans.

“Nous devrions les prendre au sérieux, mais ils sont une force barbare, ils seront exploités par des gens comme la Russie et la Chine et les ramifications géopolitiques de cela, nous en traiterons les conséquences pendant des années et des années et des années.”