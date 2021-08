Afghanistan : Quatre Afghans écrasés à l’aéroport de Kaboul alors que les États-Unis demandent aux ressortissants de se tenir à l’écart | Monde | Nouvelles

in

Des milliers d’Afghans terrifiés sont descendus à l’aéroport de Kaboul pour tenter de fuir les talibans après que les militants ont terminé leur conquête du pays dimanche dernier. Des images horribles montrent des personnes rassemblées alors qu’elles tentent désespérément de quitter la nation du Moyen-Orient.

On peut entendre des soldats britanniques, qui appartiendraient au régiment de parachutistes, crier à l’aide médicale tandis que d’autres soldats transportent des Afghans écrasés.

Les médecins se sont précipités pour aider les personnes dans le besoin alors que les soldats arrosaient les Afghans pour les hydrater dans la chaleur torride de 31 ° C.

Il a été rapporté que les quatre victimes de l’aéroport de Kaboul étaient des femmes.

Le journaliste Kim Sengupta de The Independent a tweeté : « A Kaboul : un matin sombre et très triste à l’aéroport, quatre personnes, toutes des femmes, sont mortes de chaleur et d’écrasement, absolument déchirante.

Il a ensuite déclaré à LBC que c’était “probablement la pire matinée jusqu’à présent” depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan et a déclaré que “un nombre énorme” s’était présenté à l’aéroport de la capitale.

Stuart Ramsay de Sky News a déclaré: «Des milliers, peut-être des dizaines de milliers, écrasés à perte de vue.

« Au front, les militants talibans ont battu les Afghans avec des cannes. »

L’incident à l’aéroport de Kaboul était si horrible que les États-Unis ont averti leurs citoyens de la ville de ne pas se rendre à l’aéroport sans « instructions individuelles d’un représentant du gouvernement américain ».

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a déclaré : « Le calendrier se termine le 31 août, mais plusieurs de nos alliés ont évoqué la nécessité de potentiellement prolonger cela pour pouvoir faire sortir plus de personnes. »

Le dernier vol britannique en provenance d’Afghanistan devrait quitter l’aéroport de Kaboul mardi matin.

Cependant, une source du numéro 10 a déclaré: «Le gouvernement britannique continuera à gérer la réinstallation et l’ARAP [Afghan relocations and assistance policy] programme même après la fin de l’évacuation militaire.

Jusqu’à présent, on estime que 12 000 travailleurs étrangers et afghans ont été évacués.

Le premier groupe d’Afghans à arriver au Royaume-Uni a atterri avec des ressortissants britanniques à la RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire au cours des dernières heures de lundi soir dernier.