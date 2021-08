Afghanistan : que veulent vraiment les talibans ? Kaboul dernière | Monde | Nouvelles

in

Les troupes talibanes sont entrées dans Kaboul de tous les côtés de la capitale ce matin.

Alors que les insurgés talibans pénétraient dans la ville, les troupes américaines se dépêchent de faire sortir tous les responsables américains restants de Kaboul.

Kaboul est la dernière grande ville d’Afghanistan détenue par les forces gouvernementales afghanes.

Un responsable taliban a déclaré à . que le groupe ne voulait pas de victimes alors qu’il prendrait en charge, mais ils n’ont pas déclaré de cessez-le-feu ni tenté de négocier avec le gouvernement afghan.

Les talibans ont pris de force des territoires à travers l’Afghanistan à un rythme alarmant depuis que les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes.

Le président afghan Ashraf Ghan a déclaré qu’il était en pourparlers urgents avec les dirigeants locaux et les partenaires internationaux, aucune reddition n’a été faite car les talibans semblent encercler la ville.

Que veulent les talibans ?

Les talibans semblent déterminés à renverser le gouvernement afghan et leur président démocratiquement élu alors qu’ils reprennent la majeure partie du pays.

L’assurance des talibans que les travailleurs humanitaires et les diplomates ne rencontreraient aucun problème de leur part semble sonner creux, alors que les États-Unis évacuent les derniers membres de leur ambassade de la capitale.

Les talibans ont déclaré que l’Émirat islamique “protégera, comme toujours, leur vie, leurs biens et leur honneur, et créera un environnement pacifique et sûr pour sa nation bien-aimée”.

Ces derniers jours, de nombreux Afghans craignant les talibans ont fui les provinces à Kaboul, car on pensait auparavant qu’il s’agissait d’un bastion du gouvernement.

A NE PAS MANQUER :

Malgré les critiques, le président a déclaré : « Un an de plus, ou cinq ans de plus, de présence militaire américaine n’aurait fait aucune différence si l’armée afghane ne pouvait pas ou ne voulait pas tenir son propre pays.

Il a ajouté : « Une présence américaine sans fin au milieu d’un conflit civil dans un autre pays n’était pas acceptable pour moi. »

Selon la BBC, les talibans contrôlent désormais 132 districts contre 114 districts encore sous contrôle gouvernemental tandis que les 152 autres sont contestés.