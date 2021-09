Afghanistan Taliban Kaboul Dernières mises à jour en direct : où est le mollah Baradar ?

in

Abdul Salam Hanafi, chef adjoint du bureau politique des talibans, rencontre les ambassadeurs chinois à Kaboul. (photo .)

Kaboul Afghanistan Taliban Crisis News Today Mises à jour en direct, nouvelles du gouvernement taliban aujourd’hui, nouvelles de la bataille du Panjshir aujourd’hui 8 septembre Live News: Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan avec une facilité remarquable. Il n’y avait presque pas de résistance, peut-on dire. Mais trois semaines plus tard, le groupe connu pour son régime brutal dans les années 90 a du mal à obtenir le droit de base. Il n’y a pas de système en place et les civils descendent maintenant dans la rue pour organiser des manifestations massives. De Herat à Mazar-e-Sharif à Khost à la capitale nationale Kaboul, des manifestations menées par des femmes montrent aux talibans que c’est le nouvel Afghanistan. Les manifestations de mardi à Kaboul étaient les plus importantes que le pays ait connues depuis la prise de contrôle du 15 août. La colère qui couve contre le Pakistan se manifeste sous la forme de chants anti-Islamabad. Cela arrive à un moment où le tout-puissant chef de l’ISI, le lieutenant-général Faiz Hameed, est à Kaboul. Officiellement, il est en visite pour discuter des « liens commerciaux ». Mais ceux qui connaissent l’Afghanistan disent que l’ISI essaie d’aider les talibans dans la formation du gouvernement.

Cela nous amène à la question – Où est le mollah Baradar. Le numéro 2 des talibans, qui était considéré comme le chef du nouveau gouvernement afghan, est devenu MIA Panjshir Observer, un compte Twitter qui s’identifie comme un “indépendant” couvrant l’actualité dans le pays, a affirmé que Baradar aurait été blessé lors d’une bagarre. à Kaboul samedi. Il a également affirmé que Baradar est maintenant au Pakistan. Avec certains rapports pointant vers un nouveau chef du gouvernement taliban, cette mise à jour devient crédible.