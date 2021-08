Afghanistan : Trump dit que les talibans sont de « grands négociateurs » alors qu’il prévient que les États-Unis sont « mis en place » | Monde | Nouvelles

Dans une interview avec Fox News, l’ex-président a qualifié les talibans de “grands négociateurs” et a averti que Joe Biden avait humilié l’Amérique plus que tout autre commandant en chef. Le 45e président a déclaré: “Ce qui s’est passé et ce qui se passe en Afghanistan est incroyable et nous sommes mis en place par des gens très durs qui sont de très grands négociateurs.”

M. Trump a ajouté: “Je vais vous dire quoi, ce sont automatiquement de grands négociateurs qui se battent depuis mille ans et tout ce qu’ils négocient à leur sujet.

“Nous sommes en train d’être mis en place et d’une certaine manière je vous garantis qu’ils les considèrent comme des otages et voyons ce qui se passe dans les semaines à venir.”

Malgré les affirmations de M. Trump, il est largement reconnu que les talibans existent depuis des décennies plutôt que des siècles.

L’ancien président a ensuite averti les Américains que les événements en Afghanistan ne disparaîtraient pas, mais n’a pas affirmé que le retrait lui-même était négatif.

Il a déclaré: “Ce n’est pas une histoire qui s’est terminée aujourd’hui ou hier, c’est une histoire qui va durer longtemps, et cela pourrait être une très, très mauvaise fin.

“C’est une bonne chose que nous sortions, mais personne n’a jamais géré un retrait pire que Joe Biden”, a-t-il déclaré.

Sous l’administration Trump, un accord a été conclu avec les talibans en février 2020 pour retirer les troupes américaines d’Afghanistan en échange de garanties de sécurité.

Cependant, le 45e président a continué d’utiliser son apparition à la télévision pour tirer des bordées contre son successeur à la Maison Blanche, qu’il a accusé de présider “le plus grand embarras de l’histoire de notre pays”.

LIRE LA SUITE: Des réfugiés atterrissent en toute sécurité au Royaume-Uni après avoir fui la prise de contrôle des talibans

“J’ai regardé ce gros avion cargo monstre hier avec des gens qui s’agrippaient au côté et essayaient de quitter l’Afghanistan à cause de leur peur incroyable – et ils explosent de l’avion à 2000 pieds dans les airs, personne n’a jamais vu quelque chose comme ça.

“Cela fait exploser les hélicoptères au Vietnam.

“Ce n’est même pas un concours. Cela a été la période la plus humiliante que j’aie jamais vue.”

L’ex-président, qui, selon les rumeurs, envisage une nouvelle élection aux élections de 2024, a semblé lier l’échec de Biden en Afghanistan à des problèmes intérieurs en Amérique, y compris la frontière américano-mexicaine.

Il a déclaré: “Je n’ai jamais rien vu d’aussi stupide de ma vie jusqu’à ces derniers jours avec l’Afghanistan, qui balaie la stupidité de la frontière sud.”