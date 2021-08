Afghanistan : un clip « déchirant » montre une maman remettant un bébé sur des barbelés pour fuir les talibans | Monde | Nouvelles

in

Des images sont apparues alors que la peur s’intensifie dans tout l’Afghanistan après que les talibans ont pris le contrôle de grandes villes, dont la capitale Kaboul. Des milliers de personnes tentent de quitter le pays via l’aéroport de la ville – Hamid Karzai International – et les ambassades étrangères, dont celles du Royaume-Uni et des États-Unis, ont mis en place des centres d’évacuation.

Les Afghans éligibles à l’évacuation seront transportés par avion.

Les images d’un bébé qu’on fait passer sur un mur tapissé de fil de fer barbelé ont été décrites comme “déchirantes” alors qu’elles circulaient en ligne.

Un utilisateur a écrit: “Le niveau de désespoir de remettre votre enfant à un parfait inconnu dans l’espoir qu’il aura une vie meilleure dépasse l’entendement.”

Un autre a commenté : C’est tellement triste. La maman ne reverra probablement jamais ce bébé. Tellement triste ce qu’une mère fera pour ses enfants.”

Une autre personne a tweeté en réponse à la vidéo : « Avez-vous déjà été témoin de quelque chose d’aussi triste. C’est peut-être la plus grande situation humanitaire à laquelle nous serons confrontés de notre vivant.

Selon ., un total de 12 personnes ont été tuées dans et autour de l’aéroport de Kaboul depuis que les talibans ont pris le contrôle de la capitale dimanche.

Un responsable taliban anonyme a déclaré que les décès avaient été causés soit par des bousculades, soit par des coups de feu dans la région.

Le gouvernement britannique a réagi à la situation en Afghanistan en accueillant jusqu’à 20 000 réfugiés afghans.

Le Premier ministre a déclaré : « Nous avons une dette de gratitude envers tous ceux qui ont travaillé avec nous pour faire de l’Afghanistan un endroit meilleur au cours des 20 dernières années.

« Beaucoup d’entre eux, en particulier les femmes, ont maintenant un besoin urgent de notre aide.

« Je suis fier que le Royaume-Uni ait pu mettre en place cet itinéraire pour les aider, eux et leurs familles, à vivre en toute sécurité au Royaume-Uni. »

En 2020, le Royaume-Uni a accepté 9 351 réfugiés afghans.

“En tant que président, je suis catégorique sur le fait que nous combattons les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, pas hier.”