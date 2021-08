Afghanistan – Un pays livré ou sombré dans le chaos

in

Des centaines de personnes courent aux côtés d’un avion de transport C-17 de l’US Air Force alors qu’il descend une piste de l’aéroport international de Kaboul, en Afghanistan, le 16 août 2021. (Source de la photo : AP)

Par le lieutenant-colonel Manoj K Channan,

“Être un ennemi de l’Amérique peut être dangereux, mais être un ami est fatal.”

Henri Kissinger

Maintenant que les talibans ont établi un régime émirat en Afghanistan et que POTUS a pris la responsabilité de se retirer d’Afghanistan, déclarant sans équivoque qu’« il soutient sa décision et que The Buck s’arrête avec lui ». Le président Joe Biden a assuré que cette décision avec ses ramifications de lui coûter ses notes présidentielles n’est pas remise à plus tard pour qu’un autre président soit pris en compte.

Les médias sociaux sont en effervescence que les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars, perdu des vies américaines et, à la fin de la journée, ont remplacé les talibans par les talibans.

POTUS n’est allé de l’avant qu’avec une décision prise par son prédécesseur Donald Trump sur le retrait. Les discussions à Doha avec les talibans en l’absence des représentants du gouvernement afghan donnent lieu à des spéculations sur la conclusion d’accords permettant un retrait incontesté des troupes américaines.

Pourquoi l’armée nationale afghane n’a-t-elle pas combattu ?

On ne peut que spéculer sur les raisons plausibles qui auraient pu conduire à la capitulation d’une armée prétendument bien entraînée et équipée, bien payée par le gouvernement américain. Je les signale ci-dessous : –

· Les représailles des talibans ne se limitent pas aux militaires mais ont également un impact sur la famille.

· Message des talibans de se rendre et de ne pas être tués, ce qui a conduit à la prise de villes sans qu’un coup de feu ne soit tiré.

· Certaines unités des forces spéciales qui s’y sont opposées ont été brutalement abattues et aucun prisonnier n’a été fait.

· Le retrait des troupes américaines a laissé derrière lui des armes, des munitions et de l’équipement, dans le cadre de l’accord conclu à Doha.

· La formation dispensée par les entrepreneurs américains était peut-être une bonne affaire pour gagner de l’argent, car les fonds ne manquaient pas.

· La sélection du personnel en formation – a probablement été diluée pour atteindre les objectifs fixés par le Pentagone.

· Compréhension tacite, si vous ne pouvez pas les gagner, rejoignez-les.

· Corruption rampante.

Le vide

Le retrait de l’Amérique a conduit de nombreux pays à jeter leur chapeau dans le ring pour chercher le contrôle de leurs intérêts. Ceux-ci doivent être vus de leur point de vue. Alors que beaucoup feraient de nobles déclarations sur le rétablissement de la normalité et soutiendraient le gouvernement taliban, ce ne serait pas sans extraire leur livre de chair.

Ces relations dureront jusqu’à ce que les dollars continuent d’affluer dans les coffres des talibans.

les États-Unis d’Amérique

Les États-Unis n’ont pas été sans défauts. Il a été confronté à des défis économiques et les années 80 et 90 ont vu un déplacement de l’industrie manufacturière vers la Chine. Perte d’industrie et donc d’emplois. Les États-Unis ont lancé une campagne pour rétablir l’ordre mondial et le Sénat américain et ses hommes du oui ont trouvé des raisons de soutenir cet effort.

Les mots d’Henry Kissinger résonnent alors que les événements récents sont revisités.

Irak.Saddam Hussein enhardi a tenté l’annexion du Koweït, qui a conduit à l’opération Tempête du désert I et les armes de destruction massive signalées en Irak n’ont jamais été retrouvées. Saddam a été capturé et tué, l’Irak reste un enfer.

Libye. L’attention s’est déplacée vers la Libye et Mouammar Kadhafi a également été localisé et tué. La Libye reste un gâchis.

Egypte. Pour garder les islamistes sous contrôle, les États-Unis doivent garder intact l’accord de paix avec Israël ; a apporté un soutien sans faille au régime d’Hosni Moubarak, le résultat est connu.

Syrie. La Syrie est devenue le nouveau champ de bataille, qui a été vivement contesté par les Russes pour maintenir le président Bachar al-Assad au pouvoir, tandis que les États-Unis continuent de soutenir la destitution du président. Les Chinois auraient envoyé une petite équipe de forces spéciales, qui ont été retirées.

Les attaquants du 11 septembre étaient des ressortissants saoudiens et pourtant, les États-Unis n’ont jamais ciblé le Royaume d’Arabie saoudite. L’intention des États-Unis de faire la guerre au terrorisme était creuse auparavant et l’est aussi aujourd’hui.

Les talibans étaient la création du lien entre les États-Unis et le Pakistan pour être l’épine dans les forces russes en Afghanistan. Les États-Unis ont permis à l’armée pakistanaise et à l’ISI de nourrir les différentes factions. La marionnette est devenue le marionnettiste et Taliban 1.0 a été remplacé par Taliban 2.0.

Chine

Sous Xi Jinping, le rôle des États-Unis a été contesté. La Chine a lancé de nombreux projets dans le cadre des initiatives BRI et OBOR pour développer les routes terrestres comme alternative aux lignes de communication maritimes. Les troubles à Hong Kong, les revendications territoriales sur Taïwan, les îles Senkaku et la mer de Chine méridionale révèlent une Chine belliqueuse cherchant à réécrire le nouvel ordre mondial.

La Chine n’a pas tardé à reconnaître les talibans et est prête à faire des affaires. 3 000 milliards de dollars de minéraux et de ressources en Afghanistan sont une raison suffisante pour prendre le contrôle des minéraux de terres rares et garantir que les industries manufacturières chinoises restent incontestées dans les décennies à venir.

L’afflux de dollars dans les coffres des talibans et les nouveaux intérêts mutuels perdureront tant que les talibans seront accommodés. Tôt ou tard, la question des Ouïghours surgira et force est de constater que les adeptes de la charia continueraient à faire des affaires avec la Chine et pour combien de temps.

Quelques questions à méditer dans un futur proche.

Les talibans permettront-ils aux entreprises chinoises de faire des affaires en faisant venir des ressortissants chinois (prisonniers politiques) comme main-d’œuvre pour l’exploitation minière ?

Le lien taliban – Iran – Chine – Russie – Pakistan serait-il une menace plus grande pour les intérêts américains dans la région ?

Combien de temps les Chinois survivront-ils dans le “Cimetière des Empires” est à voir !

Russie

Les Russes, après avoir été humiliés en Afghanistan, ont regardé tranquillement les débats depuis la ligne de touche et ont gloussé alors que le retrait américain de Kaboul, semblable aux précédents de Saigon et de Téhéran, était couvert par les médias mondiaux, et une autre “défaite des forces américaines”.

Les Russes ont influencé les talibans et ont réussi à amener les diplomates indiens à rencontrer la délégation talibane à Doha.

Le retrait des États-Unis a probablement ajouté une plume au chapeau de Poutine, on voit comment les relations entre les États-Unis et la Russie se développent à partir de ce moment.

Pakistan

Le Pakistan a été agile sur ses pieds et a toujours réussi à tirer la poudre aux yeux des États-Unis dans un compromis depuis le début des années soixante. Hormis une courte période de méfiance sous le régime Trump qui recherchait une plus grande responsabilité, il a remonté comme le singe proverbial sur l’épaule des États-Unis. Recherché par les États-Unis pour utiliser leurs bases militaires pour les intérêts américains ; étant donné les intérêts chinois, il reste à voir comment le Pakistan gère deux superpuissances à son avantage.

Ayant poussé environ 30 000 combattants d’entre eux, qu’il s’agisse d’anciens combattants/d’acteurs non étatiques, les talibans ont aidé les talibans à atteindre leurs objectifs.

Le Pakistan restera centré sur le chaudron afghan à moins que son financement ne soit réduit par les États-Unis, ce qui sera annulé par la Chine car elle ouvrira ses coffres pour atteindre les objectifs chinois.

Le Pakistan devrait également profiter des magasins guerriers américains laissés pour compte.

L’Iran

L’Iran a également reconnu le régime taliban et a beaucoup de terrain d’entente et un ennemi commun, les États-Unis. L’Iran a ouvert ses frontières et a permis à la population afghane d’entrer ainsi qu’aux déserteurs du personnel de l’ANA avec leur équipement.

La collusion Iran-Chine et leur jeu de rôle dans la région sont à voir dans les jours à venir.

Inde

L’Inde a toujours eu d’excellentes relations avec l’Afghanistan et une minuscule population de sikhs et d’hindous. Abdul Ghaffar Khan populairement connu sous le nom de Frontier Gandhi / Badshah Khan / Bacha Khan n’est pas oublié.

L’Inde a investi 3 milliards USD dans plusieurs projets d’infrastructure et de commerce en Afghanistan. Il a également entrepris plus de 400 projets dans les 34 provinces afghanes.

Un porte-parole des talibans a fait savoir qu’ils ne nuiraient pas au personnel diplomatique indien et ne détruiraient pas les différents projets indiens.

Les talibans auraient besoin de l’aide indienne en termes de nourriture, de médicaments, de soins médicaux pour commencer et la coopération peut être développée à mesure que la confiance mutuelle se développe.

Le gouvernement indien doit reconnaître « l’éléphant dans la pièce ». Les talibans sont-ils des terroristes ou des « combattants de la liberté » ? La méthodologie peut ne pas convenir à la logique perçue par de nombreux « non-dits » et c’est un débat qui peut se poursuivre jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison.

Le point de vue politique de la majorité indienne à l’égard des minorités sera examiné de près et pourrait bien être mis en évidence dans tout dialogue qui aura lieu.

Afghanistan

L’Afghanistan est victime des circonstances. Beaucoup sont venus saccager les montagnes et ont essayé d’épouser leur pensée et leur idéologie qui a échoué.

L’Afghani moyen a toujours été pris entre ceux au pouvoir et les talibans et leur charia. Le pouvoir a toujours été pris par la force.

Le modèle de démocratie moderne n’a jamais existé dans le pays et est un concept étranger à la population. Les affiliations tribales et les coutumes sont plus suprêmes.

Qu’est-ce qu’un loya jirga?

Une Loya Jirga, ou « grand conseil » en pachto, est un rassemblement national de masse qui rassemble des représentants des diverses communautés ethniques, religieuses et tribales d’Afghanistan.

La Loya Jirga est une institution vieille de plusieurs siècles qui a été convoquée en période de crise nationale ou pour régler des problèmes nationaux. Historiquement, il a été utilisé pour approuver une nouvelle constitution, déclarer la guerre, choisir un nouveau roi ou faire des réformes sociales ou politiques radicales.

Une fois que les talibans se seront installés, permettra-t-il à la Loya Jirga de fonctionner et de gouverner sa population dans les jours à venir ?

Économie

Le gouvernement américain finançait le gouvernement afghan; le nouveau régime sera tributaire de l’aide des pays qui l’auront reconnu. En l’absence d’industrie et d’un trafic de drogue dynamique, les talibans devront se ressaisir pour survivre.

Conclusion

Le retrait américain était dans son propre intérêt et comme au milieu des années 70, il a permis à la Russie d’être aspirée dans le bourbier afghan, en espérant que les talibans – Iran – Chine – Russie – Pakistan s’enfonceront dans les sables mouvants.

Cela permettra aux États-Unis de regagner leur position de leader mondial et de contenir les objectifs chinois dans la région Indo-Pacifique, mer de Chine méridionale et océan Indien.

Les États-Unis exploiteront-ils les régions du Tibet, de Taïwan et des îles Senkaku dans l’intervalle ?

Les États-Unis s’attaqueront-ils aux opérations antiterroristes pour assurer la sécurité de leur patrie, comme mentionné dans le discours présidentiel ?

Décidément, il y a des jours et des semaines très intéressants à venir.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

