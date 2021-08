in

Selon des informations parues dans l’Associated Press (AP), un responsable anonyme de la défense américaine, qui n’a pas été autorisé à discuter publiquement de la question, a averti que les talibans avaient acquis d’énormes quantités de munitions et d’armes. AP a rapporté : « Un responsable américain de la défense a confirmé lundi que l’accumulation soudaine par les talibans d’équipement afghan fourni par les États-Unis est énorme.

La nouvelle survient après que les talibans ont balayé l’Afghanistan, récupérant des armes des forces en fuite de Kaboul sur leur chemin vers la capitale.

Des militants talibans ont été vus brandissant des M16, des M4 et même le Scar-H, qui est le plus couramment utilisé par les Royal Marines et les soldats du SAS.

Les véhicules à roues polyvalents à haute mobilité américains, connus sous le nom de Humvees, ont également été attrapés par les insurgés islamistes.

Les talibans auraient même pris le contrôle de drones et d’hélicoptères américains, dont des avions Cayuse Warrior.

Les autres véhicules récupérés par les talibans comprennent des camions MRAP MaxxPro de 500 000 $ et le véhicule blindé M1117.

Les experts pensent que l’armée afghane était bien approvisionnée, mais le départ précipité du président Joe Biden de la nation du Moyen-Orient et le manque de leadership ont fait en sorte que les troupes afghanes étaient trop démoralisées pour vaincre les talibans.

Le professeur Stephen Biddle de l’Université de Columbia a déclaré: “Le problème du retrait des États-Unis est qu’il a envoyé un signal à l’échelle nationale que le gabarit est en place – un signal soudain à l’échelle nationale que tout le monde lit de la même manière.”

Biddle a fait valoir que les Afghans étaient en train de perdre la guerre avant avril, mais une fois que Biden a déclaré que l’Amérique retirerait son impulsion d’abandonner sans qu’un combat “se propage comme une traînée de poudre”.

Doug Lute, un ancien lieutenant-général de l’armée américaine qui a travaillé en Afghanistan sous les administrations de George W Bush et de Barack Obama, a déclaré : « Le principe de la guerre est valable : les facteurs moraux dominent les facteurs matériels.

Il a ajouté : « Le moral, la discipline, le leadership, la cohésion d’unité sont plus décisifs que le nombre de forces et d’équipements.

“En tant qu’étrangers en Afghanistan, nous pouvons fournir du matériel, mais seuls les Afghans peuvent fournir les facteurs moraux intangibles.”