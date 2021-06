Afghanistan : une décision de perdre ?

Aujourd’hui, le président Ashraf Ghani rencontre le président Joe Biden à la Maison Blanche. Le message véhiculé est « L’Afghanistan se désintègre rapidement ». (Image du fichier : .)

Par le colonel Ronnie Rajkumar

La décision des États-Unis de retirer leurs participations en Afghanistan d’ici le 11 septembre 2021 est considérée par beaucoup comme une “décision de perdre”. Historiquement, les États-Unis transportent un bagage de guerres inachevées et d’abandons de leurs engagements militaires lorsque les choses se corsent – ​​Vietnam (1973), Liban (1983), Somalie (1995), Irak (2011) et maintenant Afghanistan. Longtemps considéré, respecté et redouté comme le défenseur de la démocratie et le leader mondial de la GWOT, le retrait américain a donné un espace opérationnel et créé un vortex dans la région qui attirera des extrémistes djihadistes des zones de conflit du Moyen-Orient, du Caucase, d’Asie centrale. et la Chine qui recherche de nouveaux programmes, de nouveaux champs de bataille, des terrains de recrutement fertiles et des zones d’entraînement sécurisées. Depuis 2017, cet environnement régional à indice d’octane élevé abrite déjà 20 FTO (Organisations terroristes étrangères) désignées par les États-Unis, dont AQ et IS (KP). Cela peut potentiellement donner lieu à la prolifération de groupes extrémistes et à une expansion de leur arc d’activités terroristes sans crainte d’une intervention des États-Unis / OTAN. Et c’est peut-être un fait que les groupes djihadistes pensent maintenant que les États-Unis n’ont pas besoin d’être vaincus – ils doivent juste leur survivre. Les États-Unis sont actuellement à la recherche d'”options off-shore, au-delà de l’horizon” pour baser des drones et des équipes SOF afin d’empêcher un 11 septembre 2.0, mais les options sont en train d’être rayées de la table – le Pakistan a refusé (à ce jour – mais rien à dire) et le Tadjikistan et l’Ouzbékistan subissent des pressions de la part de la Russie pour qu’ils n’autorisent pas les bases américaines sur leur sol.

Depuis que les États-Unis ont annoncé à la mi-avril qu’ils achèveraient leur retrait d’ici le 11 septembre 2021, les talibans dans une offensive revigorée ont traversé le pays en long et en large en prenant le contrôle de 61 districts supplémentaires et, à ce jour, en contrôlent 134. Districts (total de 407 tout l’Afghanistan) et contest 178. L’absence de soutien aérien, SOF, C4I et logistique américain a donné aux talibans l’espace du champ de bataille pour manœuvrer à volonté de jour comme de nuit, pour consolider leur emprise déjà incontestée dans les zones rurales. , amassent des combattants pour menacer les capitales provinciales – cinq capitales menacées et, au moment de la rédaction, des combats acharnés se poursuivent aux seuils de trois grandes capitales provinciales du nord de Kunduz, Faryab et Takhar – et interdisent les MSR vitaux. À partir d’aujourd’hui, les talibans contrôlent le rythme et dictent l’élan de la bataille. Mais cette série de revers pour l’ANDSF ne peut pas être attribuée uniquement aux prouesses de combat des talibans. Les talibans ont contraint les anciens du village / chefs de clan / religieux locaux à inciter les troupes de l’ANDSF à se rendre aux talibans face à une défaite assurée. Ils ont flairé le vent et des rapports font désormais état de désertions massives, de redditions, d’abandons de postes encore approvisionnés en matériel de guerre. De nombreux postes/points forts sont tombés sans qu’un coup de feu ne soit tiré (Sher-e Bander, un port sec vital sur l’IB avec le Tadjikistan). La question brûlante aujourd’hui est de savoir si l’ANDSF (armée, armée de l’air et police) peut contenir et contenir l’offensive des talibans ? Ou est-ce le démêlage d’une force de 3 05 021 (audit US SIGAR comme en octobre 2020 mais d’autres sources évaluent les effectifs à 1 80 000 combattants en service un jour donné) et entraînés au coût de 5,6 milliards de dollars par an ? Hier, la communauté du renseignement américaine a révisé son évaluation précédente et a déclaré que, dans l’état actuel des choses, le gouvernement afghan s’effondrera dans six mois. Un pronostic sombre qui inquiète le bloc des grands gouvernants afghans qui habitent les provinces du nord de l’Afghanistan et qui forment le rempart – ethniquement et militairement – ​​contre les talibans. Ces moudjahidin marqués par la bataille sont principalement des vétérans des guerres contre la Russie et les talibans et sont des seigneurs de guerre féodaux virtuels avec de petites armées d’irréguliers qui se mobilisent maintenant. Pour repousser l’assaut des talibans, les citoyens afghans de diverses provinces ont, au moment de la rédaction, pris les armes dans le combat, mais cela a des ramifications dangereuses et peut plonger le pays dans une anarchie plus profonde, des divisions sur des lignes de fracture ethniques et alimenter des passions menant à un potentiel régional- guerre civile déstabilisante.

Aujourd’hui, le président Ashraf Ghani rencontre le président Joe Biden à la Maison Blanche. Le message véhiculé est « L’Afghanistan se désintègre rapidement ». Il s’agit d’un point discutable sur la question de savoir si cette réunion générerait une éventuelle refonte du calendrier de retrait américain ou une présence continue d’une puissance aérienne de dissuasion – une force américaine lourde en Afghanistan. Il y a des prédateurs qui attendent dans les coulisses prêts à fondre dans l’espace diplomatique et militaire libéré par les États-Unis. L’influence américaine dans la région diminuant de jour en jour, le Pakistan sera un acteur majeur pour décider si l’Afghanistan sera en mesure d’éviter de sombrer dans la violence et l’instabilité. Dans ce contexte, le président Ghani avait précédemment fait remarquer que le Pakistan devra prendre une décision sur sa politique afghane – opter pour la coopération ou l’inimitié. L’Afghanistan reste la zone de préoccupation et d’intérêt stratégique de l’Inde et cela concorde avec les rapports d’une délégation indienne rencontrant les talibans à Doha (bureau politique des talibans depuis 2013). Ce rayonnement a toujours été anticipé. Dans le contexte géopolitique actuel du sous-continent, ce n’est qu’une opportunité politique d’essayer au moins de réparer les barrières avec les talibans. L’Inde craint que si les talibans devenaient l’entité prédominante dans un proche avenir, nous ne devrions pas être marginalisés et laissés sans amis en Afghanistan. Une retombée majeure est que l’Inde pourrait obtenir l’accord des talibans et garantir que le Cachemire reste un problème de non intervention. En continuant d’entretenir notre antipathie envers les talibans, l’Inde leur laissera très peu d’options sur la table régionale – car les talibans sont considérés comme les parias d’un monde démocratique avec très peu d’amis de renommée internationale – mais les laisser aller plus loin. relations avec le Pakistan. C’est pour cela que le Pakistan prie avec ferveur. L’Inde doit faire preuve de prudence et bien que nous soyons un pays souverain responsable de notre propre politique étrangère, nous gagnerions la défaveur de la vieille garde afghane qui ne pourra jamais se réconcilier avec les talibans. Et leur voix est puissante et peut résonner dans les républiques d’Asie centrale. Ce sont les mêmes Afghans que l’Inde a soutenus avec une assistance médicale et des fournitures en provenance du Tadjikistan en 2001. C’est un bon équilibre à trouver, mais quoi que l’Inde serre la main des talibans, il faut que le président Ghani et le gouvernement élu d’Afghanistan le sachent. ils sont, à ce jour, la seule entité constitutionnellement valide et ils considèrent l’Inde comme leur rempart régional contre les talibans. Ce sera une pilule amère à avaler après toutes ces années de rhétorique anti-talibans mais nous devons nous adapter si nous voulons un semblant de paix dans le sous-continent. Nous devons toujours garder à l’esprit que toute entente avec les talibans pourrait bien s’avérer être un marché faustien, car les talibans sont réputés pour leur duplicité. L’Afghanistan a toujours été un véritable champ de mines d’inconnues, mais l’Inde continuera à considérer l’Afghanistan et son peuple comme son plus fidèle allié et ami dans la région.

(L’auteur est un officier de l’armée à la retraite avec 33 ans et après sa retraite en 2008, il a travaillé avec un cabinet de conseil international en Afghanistan en tant que conseiller divisionnaire en sécurité basé à Kaboul. Formé à Kaboul en COIN (États-Unis) et Country Security Management (Pays-Bas) , il a une vaste expérience sur le terrain de 11 ans en Afghanistan et dans la région. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

