Afghanistan vs Nouvelle-Zélande Coupe du monde T20 2021 : mise à jour du match AFG vs NZ, joueurs clés, Rashid Khan, Kane Williamson, Mohammed Nabi

Coupe du monde ICC T20 2021, Nouvelle-Zélande vs Afghanistan aujourd’hui : La Nouvelle-Zélande affronte l’Afghanistan dans un match critique de Super 12 au stade Sheikh Zayed d’Abou Dhabi aujourd’hui. Le résultat aura une grande importance non seulement pour les deux équipes impliquées mais aussi pour l’Inde, dont les espoirs de se qualifier pour la demi-finale reposent sur le résultat.

Dans l’état actuel des choses, l’Afghanistan, la Nouvelle-Zélande et l’Inde peuvent tous trois se qualifier pour la demi-finale ; Le Pakistan a déjà décroché une place dans les quatre derniers. Cependant, l’équation n’est pas simple.

La Nouvelle-Zélande n’a besoin que d’une victoire pour rejoindre le Pakistan en demi-finale. Si l’équipe de Kane Williamson bat l’Afghanistan, elle se qualifiera pour le dernier carré aux dépens de l’Inde et de l’Afghanistan. Si la Nouvelle-Zélande perd, elle laissera la porte ouverte à l’Inde ou à l’Afghanistan et éliminera les Kiwis.

Une victoire de l’Afghanistan signifiera que seuls eux ou l’Inde pourront prendre la dernière place en demi-finale du Groupe 2. Quelle équipe se qualifiera dans un tel scénario dépendra du taux de course net de l’équipe, en supposant que l’Inde bat la Namibie lors de son dernier match lundi.

L’Afghanistan aura six points avec une victoire contre la Nouvelle-Zélande. Cela augmentera également leur taux d’exécution net, qui s’élève actuellement à +1,481.

L’Inde affiche un taux d’exécution net supérieur de +1,619. Si l’Afghanistan gagne aujourd’hui, l’Inde peut sceller sa place dans les quatre derniers en battant la Namibie et en maintenant un taux net plus élevé que l’Afghanistan.

Twitter indien soutient les Afghans : Les fans indiens sur Twitter ont placé leurs espoirs dans l’Afghanistan pour provoquer un bouleversement qui favorise les hommes en bleu. Il y a eu une vague de soutien pour Rashid Khan, qui sont des visages familiers du circuit de la Premier League indienne (IPL).

Les Indiens en route pour soutenir l’Afghanistan contre la Nouvelle-Zélande aujourd’hui. #NZvAFG pic.twitter.com/YH0E6iLf8J — Abou bakr al-Marwadi ???????????????? (@Muaaaahrwadi) 7 novembre 2021

Comment l’équipe indienne se qualifiera-t-elle pour la #SemiFinal ????

Nous savons tous que la Nouvelle-Zélande est une équipe plus forte que l’#Afghanistan

Nous rêvons toujours…✌️#T20WorldCup #NZvAFG pic.twitter.com/jud92ysdjj — Ansulurrat nabi ur rehman ???????? (@ansulbhadana55) 7 novembre 2021

L’Afghanistan peut-il remporter une victoire et décevoir la Nouvelle-Zélande ? #NZvAFG pic.twitter.com/CdI7MIj3MO — ????????????????????????. (@hrishikesh__j27) 7 novembre 2021

#NZvAFG

*Depuis, tout le monde change le nom de son profil Twitter pour montrer son soutien envers l’Afghanistan* Le serveur Twitter de l’Afghanistan ressemble à: pic.twitter.com/D4ClpCELn1 – Parth (@_parthkrsingh) 7 novembre 2021

D’après l’algèbre linéaire que j’ai étudiée dans mon lycée, il y a de fortes chances qu’il pleuve pendant le match NZ vs AFG.. mais.. même en cas de pluie, l’Inde sera éliminée ! #NZvAFG https://t.co/9pkcnF6yqs pic.twitter.com/JEfghCVNGv – Le statisticien du cricket (@CricketSatire) 3 novembre 2021

Tout le meilleur Afghanistan ????????

Toujours de l’amour et du soutien depuis votre résidence secondaire #Inde ???????? ????#AfgvsNZ #Afghanistan#Nouvelle-Zélande #AFG #T20WorldCup2021 #NZvAFG #NZ@rashidkhan_19 @ACBofficials pic.twitter.com/iLU7VK8T6Y — Bhuwan ???????? (@Tribhuwanchauh1) 6 novembre 2021

#NZvAFG pic.twitter.com/z7pb4hZr2n – Jayanta Kumar Nath (@IMJayNath) 6 novembre 2021

Des mèmes aux prières en passant par les espoirs de pluie, les fans indiens ont apporté un soutien ferme au pays asiatique. Cependant, ils ont également une mise en garde – même s’ils gagnent, ils ne devraient pas gagner avec une telle marge qui met l’Inde sur le dos.

