Afghans désespérés; Les talibans face à la ruine économique

Depuis la prise de contrôle chaotique de Kaboul le 15 août par les talibans, une économie déjà dévastée par la guerre, autrefois maintenue en vie grâce aux seuls dons internationaux, est maintenant sur le point de s’effondrer.

Le froid glacial de l’hiver afghan fait que les petits enfants sont blottis sous des couvertures dans des camps de fortune. Les bébés malades hospitalisés gisent enveloppés dans la burqa enveloppante de leur mère. Les longues files d’attente dans les centres de distribution de nourriture sont devenues écrasantes alors que l’Afghanistan s’enfonce de plus en plus dans une période désespérée.

Depuis la prise de contrôle chaotique de Kaboul le 15 août par les talibans, une économie déjà dévastée par la guerre, autrefois maintenue en vie grâce aux seuls dons internationaux, est maintenant sur le point de s’effondrer. Il n’y a pas assez d’argent pour les hôpitaux. Saliha, qui, comme de nombreux Afghans, n’utilise qu’un seul nom, a emmené son bébé à l’hôpital pour enfants Indira Gandhi de la capitale, Kaboul. Faible et fragile, Najeeb, 4 mois, souffrait de malnutrition sévère.

L’Organisation mondiale de la santé met en garde contre des millions d’enfants souffrant de malnutrition, et les Nations Unies affirment que 97 % des Afghans vivront bientôt en dessous du seuil de pauvreté. Pour des millions de personnes vivant dans des camps pour personnes déplacées ou assis à l’extérieur des ministères du gouvernement à la recherche d’aide, la seule source de chaleur est de se blottir autour de feux de bois à ciel ouvert.

Près de 80 % du budget du gouvernement afghan précédent provenait de la communauté internationale. Cet argent, maintenant coupé, a financé des hôpitaux, des écoles, des usines et des ministères. Dans l’Afghanistan des talibans, il n’y a pas d’argent. Les sanctions ont paralysé les banques tandis que l’ONU, les États-Unis et d’autres luttent pour trouver un moyen d’obtenir des centaines de millions de dollars d’aide humanitaire aux Afghans tout en contournant les talibans, même s’il n’y a aucun signe immédiat de la corruption généralisée qui a caractérisé le précédent administration.

Pour beaucoup des Afghans les plus pauvres, le pain est leur seul aliment de base. Les femmes font la queue devant les boulangeries de la ville, les jeunes enfants arrivent avant l’aube pour chercher du pain. La majorité se démène pour trouver de la nourriture et du carburant. Les statistiques fournies par l’ONU sont sombres : près de 24 millions de personnes en Afghanistan, soit environ 60 % de la population, souffrent de faim aiguë. Pas moins de 8,7 millions d’Afghans font face à la famine.

L’école pour les filles sous les talibans est irrégulière et dans de nombreuses provinces, elles ne sont pas autorisées à fréquenter l’école après la sixième année, mais dans plus de 10 provinces, les écoles sont ouvertes. La communauté internationale travaille sur des moyens d’aider les écoles ouvertes tout en encourageant les talibans à ouvrir les autres.

Dans certaines régions, comme la province occidentale d’Herat, les enseignants et les parents cajolent ensemble les chefs talibans locaux pour qu’ils ouvrent des écoles. Dans des écoles comme le lycée pour filles Tajrobawai à Herat, cela porte ses fruits. Il y a des mois, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a mis en garde contre un exode massif d’Afghans si l’Afghanistan était autorisé à tomber dans un abîme économique.

L’exode a déjà commencé alors que des milliers de personnes quittent l’Afghanistan pour l’Iran en désespoir de cause. Par centaines, ils embarquent des bus qui les emmènent de Herat à la province voisine de Nimroz, d’où ils effectuent le dangereux voyage vers l’Iran. Certains espèrent aller plus loin, en Turquie et éventuellement en Europe malgré la détermination croissante de l’Europe à éloigner les migrants.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.