Afi annonce une tournée aux États-Unis en 2022

AFI embarquera pour une tournée américaine au début de 2022. Le “Corps” Le trek débutera le 11 février à San Diego, en Californie, et se terminera le 25 mars à Los Angeles, en Californie. Le soutien sur tous les spectacles viendra de GROTTE FROIDE.

« Nous avons attendu avec impatience la possibilité de jouer notre onzième disque pour vous », déclare AFI‘s Davey Havok. « Cet hiver, rejoignez-nous dans le ‘Corps’ célébration attendue depuis longtemps.”

Les billets seront mis en vente le vendredi 25 juin à 10 h, heure locale.

AFIle dernier album de, “Corps”, est sorti le 11 juin via Hausse des records. Havok Raconté Forbes qu’il veut jouer “toutes” les chansons du LP en direct. “J’ai vraiment hâte d’essayer ‘Dulceria’ habitent. Il y a une piste qui s’appelle « Lié à un arbre » que je suis très curieux d’entendre comment cela va évoluer dans un forum en direct. « Demander des ennuis » est vraiment, vraiment amusant pour moi. Je l’attends avec l’impatience. Honnêtement, tous. C’est un album dont je suis très, très heureux et que j’ai hâte de jouer. Je sortais et jouais l’album d’un bout à l’autre. Ce serait amusant pour moi. Cela n’arrivera pas. On ne fait pas ça. Mais ce serait amusant.”

Havok également discuté des défis de faire “Corps” pendant la crise du coronavirus.

“Lorsque COVID a frappé, nous avions prévu de sortir et de faire tourner le disque”, a-t-il déclaré. “Et ceux-ci ont été arrêtés. C’était difficile pour moi d’être assis sur ce disque que j’aimais tant, et que cela nous plaise ou non, nous devions inévitablement le sortir ou nous n’aurions pas à le faire, mais je sentais inévitablement que le groupe voudrait le sortir avant que nous puissions jouer dessus. Et c’est ce qui se passe. Donc c’est dur. Ce calendrier nous a permis de sortir un disque sans programmer une tournée. Mais pour moi, c’est difficile parce que la performance de la musique signifie tellement pour moi. Maintenant, bien sûr, je sais que cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas interpréter ces chansons à un moment donné. Ces chansons, elles ne disparaîtront pas. Mais c’est un circonstance surréaliste pour moi de, pour la première fois de ma vie de musicien, sortir de la musique dans le vide sans aucune réalisation en direct de cette musique. C’est bizarre. “

AFI Dates de la tournée 2022 :

11 février – Soma – San Diego, Californie



12 février – The Theatre At Virgin Hotel – Las Vegas, NV



14 février – Marquee Theatre – Phoenix, AZ



15 février – The Rialto Theatre – Tucson, AZ



18 février – House Of Blues – Dallas, Texas



19 février – White Oak Music Hall – Houston, Texas



20 février – Emo’s – Austin, Texas



22 février – Buckhead Theatre – Atlanta, GA



23 février – House Of Blues – Orlando, Floride



25 février – 9h30 Club – Washington, DC



01 mars – Royale – Boston, MA



03 mars – Terminal 5 – New York, NY



05 mars – Franklin Music Hall – Philadelphie, PA



08 mars – Stage Ae – Pittsburgh, PA



09 mars – Agora Theatre – Cleveland, OH



11 mars – Royal Oak Theatre – Détroit, MI



12 mars – The Rave – Milwaukee, WI



13 mars – Riviera Theatre – Chicago, IL



15 mars – Fillmore – Minneapolis, MN



17 mars – Fillmore Auditorium – Denver, CO



18 mars – Union Event Center – Salt Lake City, UT



19 mars – Revolution Center – Boise, ID



21 mars – Showbox Sodo – Seattle, WA



22 mars – Roseland Theatre – Portland, OR



24 mars – Fox Theatre – Oakland, CA



25 mars – Hollywood Palladium – Los Angeles, Californie

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).