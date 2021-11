AFI Fest 2021 : 11 films incontournables de la programmation

Ce fut une année de résurgence pour les festivals de cinéma du monde entier. Après s’être absentés l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, Cannes et Telluride sont tous deux revenus en force avec des participants masqués et des files d’attente robustes. Venise, l’un des rares grands festivals à organiser un événement en personne réussi en 2020, s’en est encore mieux sorti cette année. New York et Toronto, qui sont devenus principalement virtuels l’automne dernier, ont accueilli les foules et assoupli leurs restrictions. Tout cela est une très bonne nouvelle pour l’AFI Fest, qui rebondira par rapport à son édition entièrement en ligne l’année dernière avec un mélange de projections en personne et virtuelles, et qui présentera un certain nombre de titres forts tirés de plusieurs de ces événements précédents.

Il y a aussi des quantités incroyablement inconnues dans la programmation, y compris la sélection de la soirée d’ouverture: « Tick, Tick … Boom! » est une adaptation mettant en vedette Andrew Garfield de la comédie musicale semi-autobiographique de feu Jonathan Larson. Lançant les festivités mercredi soir au TCL Chinese Theatre, la sortie de Netflix marque le premier long métrage de réalisateur du seul et unique (et extrêmement occupé) Lin-Manuel Miranda.

Cela dit, les premières mondiales et les galas sur tapis rouge ont rarement été le principal argument de vente de l’AFI Fest. Ce qui fait de cet événement annuel une destination si vitale pour les cinéphiles de Los Angeles, c’est son engagement indéfectible à projeter certains des meilleurs films qui ont été joués partout dans le monde et sa confiance en un public aussi aventureux que ses sélectionneurs (dirigé par Sarah Harris, la directeur de la programmation).

Je n’ai vu qu’une fraction de la programmation moi-même et j’ai hâte d’en rattraper plus. Mais voici, classés par ordre alphabétique, 11 de mes points forts personnels à ne pas manquer :

« Le genou d’Ahed »

Dans une saison de réalisateurs tournant la caméra sur des versions vaguement romancées d’eux-mêmes (The Souvenir Part II de Joanna Hogg, « Bergman Island » de Mia Hansen-Løve), personne ne l’a fait d’une manière plus farouchement autocritique que l’Israélien. le cinéaste Nadav Lapid (« Synonymes »). Ici, il suit son alter ego arrogant en veste de cuir (Avshalom Pollak) dans un village isolé du désert, où de longues promenades laissent place à des disputes féroces, et des dénonciations sur l’art et la censure, la justice et l’injustice surgissent. Lapid n’est pas facile avec lui-même, mais il réserve sa condamnation la plus féroce à un gouvernement israélien qu’il interpelle encore et encore dans ce hurlement cru et écorché d’un film.

« Conduire ma voiture »

D’une durée de trois heures sans aucun moment d’ennui, l’adaptation magistrale par Ryûsuke Hamaguchi d’une nouvelle de Haruki Murakami suit un acteur et réalisateur en deuil (Hidetoshi Nishijima, dans l’une des grandes performances de l’année) alors qu’il entreprend tranquillement une nouvelle production multilingue de « Oncle Vanya. » Un fascinant triangle émotionnel et psychologique se développe ; le Tchékhovien se fond délicieusement dans le Murakamian ; et le pouvoir de l’art est à la fois confronté et affirmé par un cinéaste travaillant au sommet cristallin de ses pouvoirs.

Rihane Khalil Alio et Achouackh Abakar Souleymane dans le film « Lingui ».

(Mathieu Giombini / Pili Films)

« Lingui, les liens sacrés »

Dans les mois qui ont suivi sa première à Cannes, ce dernier drame magnifiquement interprété et filmé du réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun (« Un homme qui crie ») n’a fait que devenir plus décourageant. Centré sur une femme (Achouackh Abakar Souleymane) qui cherche à avorter pour sa fille de 15 ans (Rihane Khalil Alio), ce drame rapide et plein de suspense devient une attaque foudroyante contre le patriarcat – et une réaffirmation chaleureuse des « liens sacrés » qui lier toutes les femmes qui souffrent en dessous.

« Mémoire »

Neon a suscité des applaudissements et une controverse avec sa récente annonce que cet émerveillement du maître thaïlandais Apichatpong Weerasethakul serait diffusé exclusivement sur grand écran dans le cadre d’une tournée théâtrale interminable de ville à ville qui commence le 26 décembre à New York. Cela vaut la peine de s’asseoir tôt à l’AFI Fest, où vous pourrez plonger dans ce voyage profondément mystérieux et finalement fascinant à travers le son, la perception, l’histoire et, oui, la mémoire, dans lequel la grande Tilda Swinton s’avère la plus intrépide des guides.

« Mères parallèles »

Le récent « Douleur et gloire » a valu à Pedro Almodóvar certaines de ses meilleures notes de mémoire récente. Il mérite encore plus pour ce mélodrame glorieux, qui atteint cet équilibre rare de vie exubérante et de contrôle exquis typique de son meilleur travail. Aussi vibrant visuellement et émotionnellement que vous vous en doutez, le film tourne autour de sujets et de motifs qui sont classiquement almodovariens (maternité, féminité) et d’autres qui ne le sont pas (la sombre histoire de la guerre civile espagnole), le tout ancré par Penélope Cruz dans l’une de ses meilleures performances sans effort.

Milena Smit et Penélope Cruz dans le film « Parallel Mothers ».

(Iglesias Más / Sony Pictures Classics)

« Petite Maman »

La suite courte et aigre-douce de Céline Sciamma à « Portrait of a Lady on Fire » ferait un joli double programme avec « Parallel Mothers » et aussi une fascinante étude des contrastes. C’est le plus silencieux des tours de magie, sourd et hivernal dans ses couleurs et lent à révéler ses secrets, mais son récit d’une aventure mère-fille pas comme les autres arrive à une source similaire d’émotion profonde et délicate.

« Plaisir »

J’ai regardé le premier long métrage foudroyant de Ninja Thyberg via le festival virtuel du film de Sundance et j’ai dû imaginer l’impact qu’il aurait pu avoir dans les salles bondées de Park City, avec son portrait sans ménagement conflictuel d’une jeune Suédoise (une excellente Sofia Kappel) essayant de le faire une industrie porno américaine qui prospère sur des extrêmes dégradants. Présentant son protagoniste ni comme une héroïne d’assaut de grange ni comme une victime impuissante, Thyberg a plutôt jeté un regard assez dur et sérieux sur une entreprise où la violence sexuelle est marchandisée plutôt que dissimulée.

« Le pouvoir du chien »

La vie de quatre personnages vivant dans le territoire du ranch du Montana des années 1920 est entraînée dans un réseau tendu et noueux de secrets et de mensonges dans l’adaptation élégamment déconcertante de Jane Campion du roman de 1967 de Thomas Savage. Un western set dans la tonalité d’une pièce de chambre psychologique, avec toutes sortes de rythmes et de dissonances déroutants en chemin, c’est aussi une merveilleuse vitrine pour les talents de Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Jesse Plemons et, surtout, Benedict Cumberbatch , donnant ce qui peut être sa performance la plus effrayante – et la plus triste.

Simon Rex dans le film « Red Rocket ».

(A24)

« Procession »

Six hommes racontent les abus sexuels qu’ils ont subis pendant leur enfance par des prêtres catholiques dans ce dernier ouvrage conceptuel audacieux et intensément collaboratif du cinéaste de non-fiction Robert Greene (« Bisbee ’17 », « Kate Plays Christine »). Mais ils ne se contentent pas de partager leurs histoires ; ils écrivent, réalisent et apparaissent même dans des reconstitutions filmées d’eux, affirmant leur pouvoir et leur autorité sur des souvenirs qu’ils ont passé la majeure partie de leur vie à essayer de supprimer. Le résultat est un travail d’un aperçu rare et nerveux de la thérapie de groupe et des traumatismes individuels, ainsi qu’une vision émouvante de l’amitié masculine et de la force face au mal.

« Fusée rouge »

Simon Rex livre la performance de sa carrière extrêmement diversifiée, jouant une star du porno échouée qui retourne dans son ancien terrain de jeu du Texas – à la veille des élections américaines de 2016 – dans cette odyssée bruyante et déprimante à l’américaine. . Dernier né de Sean Baker, l’un des grands farceurs humanistes travaillant dans des films indépendants (« Tangerine », « The Florida Project »), il jouerait le rôle d’un compagnon intrigant de « Pleasure », plus drôle mais à sa manière non moins épouvantable. .

« La pire personne du monde »

Un retour en forme bienvenu pour le talentueux cinéaste norvégien Joachim Trier (« Reprise », « Oslo, 31 août ») qui annonce également la naissance d’une star en Renate Reinsve, méritante lauréate du prix de la meilleure actrice à Cannes cette année. En tant que jeune femme se déplaçant entre les hommes, les cheminements de carrière et d’autres décisions de vie, grandes et petites, Reinsve donne à cette comédie dramatique romantique extrêmement agile son énergie agitée, ses changements de ton vif et ses profondeurs émotionnelles perçantes de manière inattendue.

