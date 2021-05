Afi partage une nouvelle piste “ liée à un arbre ”

AFI a partagé “Tied To A Tree”, le dernier morceau de son nouvel album très attendu “Corps”, dû le 11 juin via Rise Records.

“Ce n’est pas seulement ma chanson préférée sur le disque, mais une illustration de l’évolution du groupe”, guitariste Jade Puget dit.

La semaine dernière, AFI a lancé un concours de remix pour son récent single “Dulcería”. Le concours se trouve sur le site Web interactif à 360 degrés de The Bodies Experience, où les fans peuvent télécharger des extraits de chansons et créer leur propre interprétation de la piste. Les meilleures soumissions seront présentées en ligne et gagneront des prix exclusifs, y compris un «billet d’or» pour l’avenir AFI spectacles. La date limite d’inscription est le vendredi 4 juin à 23 h 59, heure du Pacifique.

Le groupe a également récemment dévoilé La Collection Rituelle, une nouvelle ligne de produits dérivés que l’on retrouve exclusivement dans L’expérience des corps. Cela comprend un jeu spécial de cartes oracle (avec une carte pour chaque chanson), des bougies de prière de soja et de l’encens – tous des équivalents appropriés à la nouvelle piste sombre et maussade. L’œuvre pour le “Attaché à un arbre” Le visualiseur est basé sur l’art trouvé sur le jeu de cartes oracle.

AFI sont des leaders, pas des suiveurs. Un collectif en perpétuel état d’évolution créative aussi fluide que les figures évocatrices se contorsionnant sur la couverture de “Corps”, leur nouvelle collection de chansons. Le disque est un instantané d’artistes implacables en mouvement, indifférents aux compromis ou aux demandes extérieures.

AFILa connexion inébranlable du groupe avec son public témoigne du talent du groupe pour la réinvention, le renouvellement et l’exploration, ancré dans une authenticité sans tache. AFI les chansons sont ancrées dans l’ADN spirituel d’une légion de supporters et “Corps” est une autre démonstration de AFIL ‘engagement inébranlable de l’ exploration artistique, une sombre conjuration d ‘une muse insaisissable. L’album a été produit par le groupe Jade Puget, mixé par Tony Hoffer (M83, PHÉNIX, PICKUPS SILVERSUN), et maîtrisé par Vlado Meller (OASIS, FLOYD ROSE).

Le groupe a initialement convoqué une vague de fond sous-culturelle régulière au milieu des années 90, dépourvue d’ambitions de carrière. Le groupe a d’abord fait de la musique en tant qu’adolescents inadaptés dans une ville obscure du nord de la Californie, assemblant régulièrement un catalogue dense au fil des ans, marqué par sa diversité et son authenticité.

“AFI fait tellement partie intégrante de qui je suis. Ce que nous faisons avec AFI ensemble est une fondation pour moi », explique Havok. “Revenir est un retour dans une maison que j’ai toujours connue.”

C’est un sentiment partagé par tout le groupe. “Je ne pouvais pas faire ce que je fais dans AFI dans tout autre endroit “, observe Puget. “Davey et j’écris des chansons ensemble depuis plus de 20 ans maintenant. Je n’ai trouvé nulle part ailleurs ce que lui et moi avons ensemble, ni ce que nous avons tous les quatre quand nous nous réunissons. AFI est à la maison pour moi et le sera toujours. “

“À ce stade, ce n’est même pas un choix. C’est juste ce que je fais”, batteur Adam Carson est d’accord. “J’ai commencé ce groupe avec Davey quand j’avais 16 ans. C’est quelque chose que j’aime tant. C’est juste une partie de moi. “

“Chaque album est l’occasion de montrer aux gens un instantané de notre évolution”, ajoute le bassiste Chasseur Burgan. “Et avec ce groupe, c’est toujours quelque chose de nouveau. Nous jouons ensemble depuis si longtemps que j’ai une profonde compréhension des styles musicaux de chacun de mes camarades de groupe, et pourtant je suis toujours agréablement surpris par les nouvelles choses qu’ils apportent à chacun. enregistrer.”

“Quiconque connaît notre catalogue sait qu’il n’y a pas deux disques vraiment ensemble”, Puget fait remarquer. “Certains s’assoient un peu plus près, peut-être. Nous faisons certaines choses, juste en vertu de qui nous sommes, qui sont cohérentes, mais ces choses se produisent de manière organique. Chaque fois que nous faisons quelque chose, je dois le juger selon ses propres mérites. Certains les fans vont juger un nouvel album ou une nouvelle chanson en fonction de ce qui a précédé. Mais en tant qu’artistes, nous ne pouvons pas faire cela, car cela ne ferait que nuire à notre créativité. “

AFI jamais entré dans le courant dominant; les masses sont venues vers eux. Le succès platine de “Chantez le chagrin” a ouvert la voie à une génération de groupes sevrés hardcore-punk vers un crossover similaire. 2006’s “Decemberunderground” a de nouveau bouleversé les attentes et gagné AFI une deuxième plaque de platine. “Crash Love” était un autre tour aventureux, avec des mélodies expansives et presque optimistes, scintillantes d’émotion. La hantise “Enterrements” est arrivé quatre ans plus tard, faisant ses débuts dans le Top 10 du Billboard 200. Le suivi éponyme, communément appelé “The Blood Album”, est devenu AFILe deuxième album de cartographie le plus élevé depuis leur création, faisant ses débuts au n ° 5 en 2017. Après la sortie de “AFI” (The Blood Album), le groupe ne s’est pas contenté de se reposer sur ses lauriers. AFI puis a publié un autre ajout très apprécié à leur discographie, 2018 “L’homme disparu” EP.

“Corps” liste des pistes:

01. Langues tordues



02. Loin trop près



03. Dulcería



04. Sur ton dos



05. Échapper à Los Angeles



06. Mendier des ennuis



07. De retour de la chair



08. Regard tragique



09. Mort de la fête



dix. Pas de yeux



11. Attaché à un arbre