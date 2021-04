Afi sort deux nouvelles chansons, “ Dulceria ” et “ Far Too Near ”

AFI a publié le fonctionnaire Adam Mason-vidéo dirigée pour la chanson “Dulceria”. Un visualiseur pour la piste est également disponible “Loin trop près”. Les deux morceaux sont tirés du onzième album du groupe, “Corps”, qui arrivera le 11 juin via Rise Records. Le LP a été produit et conçu par AFI guitariste Jade Puget, tandis que le mixage était géré par Tony Hoffer.

AFI a déjà publié quatre chansons de “Corps”: “Regard tragique”, “Mendier des ennuis”, “Twisted Tongues” et «Échapper à Los Angeles».

“Corps” liste des pistes:

01. Langues tordues



02. Loin trop près



03. Dulceria



04. Sur ton dos



05. Échapper à Los Angeles



06. Mendier des ennuis



07. De retour de la chair



08. Regard tragique



09. Mort de la fête



dix. Pas de yeux



11. Attaché à un arbre

Depuis la sortie du premier album de 1995 “Répondez à cela et restez à la mode”, AFI (chanteur Davey Havok, Puget, le batteur Adam Carson et bassiste Chasseur Burgan) a écrit et enregistré cinq meilleurs singles à succès 10 (“Mlle meurtre”, “Traiter”, “Aime comme l’hiver”, “Argent et or” et “La fille n’est pas grise”), a atteint le n ° 1 du Billboard 200 (avec l’étourdissant “Decemberunderground”), a été acclamé par la critique dans le monde entier et a rassemblé un public mondial farouchement fidèle dont les membres se comptent par millions.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).