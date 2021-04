Afin de fournir de meilleures routes, NHAI doit rendre obligatoire l’utilisation du véhicule d’enquête en réseau; des détails

NHAI a décidé de déployer Network Survey Vehicle (NSV) afin d’améliorer la qualité des routes nationales.

Dans le but de fournir de meilleures routes aux navetteurs, la National Highways Authority of India (NHAI) a décidé de déployer Network Survey Vehicle (NSV) afin d’améliorer la qualité des routes nationales. Selon le ministère des transports routiers et des autoroutes, la réalisation d’une enquête sur l’état des routes nationales utilisant la NSV est devenue obligatoire au moment de la certification de l’achèvement du projet et tous les six mois par la suite. En outre, la provision a été incluse dans le dossier d’appel d’offres standard des services de conseil. Le déploiement contribuera à améliorer la qualité globale des autoroutes car NSV utilise les dernières techniques d’enquête telles que l’enregistrement d’images / vidéos à intervalles réguliers, un appareil photo numérique haute résolution pour 3600 images, un profilomètre routier laser ainsi que d’autres technologies connexes pour la mesure des détresses dans la surface de la route.

Selon le ministère, le NSV aidera également à rassembler des données pour analyser l’état de la route, y compris la mesure de la surface de la route, des nids-de-poule, des fissures de surface et des plaques. En outre, il offrira des informations sur les données relatives aux drains latéraux ainsi qu’au mobilier routier, etc. Asset Management Cell) pour évaluer l’état ou la rugosité de la route à prioriser pour l’entretien.

Le ministère a ajouté que les données aideront à maintenir à jour l’inventaire des actifs ainsi que l’état de l’état des actifs routiers. En plus de fournir des informations vitales sur la planification du réseau routier, des informations pertinentes sur d’autres aspects tels que le développement des mesures de sécurité routière, etc., il aidera également à développer des stratégies d’entretien pour les autoroutes, l’analyse de l’entretien ainsi que la sélection du régime d’entretien optimal.

Les données collectées grâce à ces enquêtes mettront en évidence les carences de l’état des routes, incitant les responsables NHAI / opérateurs BOT à prendre des mesures correctives afin d’amener l’état de la route au niveau souhaité. Cette décision se traduira par un meilleur entretien des NH, menant à plus de confort ainsi qu’à une meilleure expérience de voyage pour les navetteurs des autoroutes.

