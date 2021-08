Afin d’être « inclusif », le comté de Virginie ne « célébrera » pas le 250e anniversaire de l’Amérique – RedState ⋆ .

Célébrez-vous l’Amérique, ou êtes-vous plus éclairé ?

À Fairfax, en Virginie, les personnes au pouvoir peuvent fièrement professer ce dernier.

Selon l’ordre du jour du conseil des superviseurs du comté de Fairfax du 13 juillet, en Virginie, le comté envisage le « demi-cinquantième anniversaire de la révolution américaine, de la guerre d’indépendance et de l’indépendance des États-Unis d’Amérique ».

En raison de l’importance de 2026, le conseil d’administration du comté de Fairfax a « établi un groupe de travail de sept personnes chargé de fournir des recommandations au conseil d’administration du comté pour l’approche préférée ».

En cause : « organiser et diriger les efforts à l’échelle du comté pour une célébration, une célébration et une commémoration inclusives… »

L’une des premières étapes vers le succès concerne quelque chose d’une grande préoccupation culturelle.

“[I]Il est important d’aborder le sujet du choix des mots, de la langue et du message », affirme le groupe.

Alors dans l’esprit de l’inclusion, que faut-il faire ?

Pour le savoir, le comité a examiné une enquête parrainée par l’État.

En 2019, la Virginia Tourism Corporation a engagé Wilkening Consulting pour une étude intitulée Americans, Our History and the 250th.

« L’analyse menée », affirme le rapport, « était objective, scientifique et inclusive d’une population très large et diversifiée ».

[T]son étude a démontré ce qui suit : Nos valeurs, attitudes et croyances affectent la façon dont nous abordons le passé… et les divisions dans notre pays s’étendent à l’histoire. Cette histoire est très appréciée… mais un manque d’inclusion est un obstacle à l’engagement. Pourtant, la majorité a des valeurs à propos de notre pays qu’elle honore et respecte… et qu’elle voudra reconnaître en 2026

Les chercheurs ont divisé les participants en deux groupes – essentiellement, les réveillés et les réveillés :

[T]son étude a révélé qu’à l’échelle nationale, il existe deux groupes de valeurs parmi la population plus large, traditionnels et néotériques (c’est-à-dire des idées nouvelles ou modernes).

Êtes-vous un traditionaliste?

Le groupe traditionnel valorise largement la liberté, le courage, le rêve américain, l’exception et les opportunités.

Ou êtes-vous branché sur le nouvel américanisme ?

Le cluster néotérique valorise l’égalité, la diversité et la tolérance.

De toute évidence, ils sont allés avec le réveil.

Soixante pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu’elles célébreraient le 250e anniversaire de l’Amérique. Cependant, ce chiffre “est fortement biaisé par rapport à ceux du cluster traditionnel”.

A l’inverse, la possibilité que le 250e ne soit qu’une célébration de notre passé a été considérée comme inappropriée par de nombreux répondants au sondage…

Cela était dû aux « défis très réels auxquels notre pays et notre communauté sont encore confrontés aujourd’hui ».

Le groupe néotérique, qui comprend une partie importante de la population au sens large, a exprimé plus systématiquement le désir que le 250e offre des opportunités pour une expérience réfléchie et inclusive qui transcende notre fondation, embrasse nos différences, explore notre histoire diversifiée et regarde vers l’avenir et la possibilité d’accroître l’égalité, la justice et la liberté.

Conclusion:

[T]ette étude recommande l’utilisation du terme commémoration afin de s’assurer que l’événement est inclusif et qu’il engage un public large et diversifié.

« Des recherches, des études, des évaluations et des discussions importantes ont éclairé la décision d’utiliser le terme commémoration », rassure le rapport.

Voici plus d’informations sur les résultats de l’étude, avec l’aimable autorisation de The Daily Wire :

[Museum consultant Susie Wilkening], qui a écrit qu’elle “a vécu comme une femme blanche” et que ses “comportements sont fortement libéraux”, a déclaré qu’elle avait mené des recherches qui ont révélé que les conservateurs… sont des “patriotes aveugles” “non inclusifs” qui ont “généralement moins d’engagement avec la communauté », sont « moins curieux » et « ont tendance à être plus âgés, plus masculins, moins instruits ».

Seraient-ils aussi des partisans de Trump ?

Si c’est le cas, certains, y compris l’instructeur d’un prochain cours collégial, diront probablement qu’ils ne devraient pas être accommodés :

Un cours universitaire sonde la «violence» de la «masculinité toxique», utilise un ex-président comme exemple

https://t.co/17q4RgvXhb – RedState (@RedState) 19 août 2021

Bien sûr, à la fin, ils ne l’étaient pas.

Le groupe de travail s’est exprimé :

Pour toutes ces raisons, même s’il y aura clairement beaucoup à célébrer et beaucoup de célébrations en 2026, nous pensons que la commémoration est le terme préféré pour le 250e

Au moins la célébration — c’est-à-dire la commémoration — aura toujours lieu.

Au milieu de la rétrospective, des personnages comme George Washington pourraient-ils être salués comme grands ?

Je dirais que c’est extrêmement improbable.

Mais d’une certaine manière, à la lumière de la conscience sociale contemporaine, c’est un miracle que nous comptions même les années :

Un professeur d’université majeur combat le « port pour la blancheur » des mathématiques https://t.co/EjOKGWc9sE – Alex Parker (@alexparker1984) 18 août 2021

Joyeux début 250e.

En fait, comme ce n’est pas à fêter, je suppose que ce n’est pas joyeux.

Je vous remercie Début 250e.

Et que toutes vos idées soient modernes.

