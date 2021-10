Afin d’éviter la crise du charbon, Coal India intensifie l’approvisionnement des centrales électriques

L’attente au sein de l’entreprise est que la production augmentera encore plus après Dusshera, lorsque les travailleurs rentreront de vacances. (Image représentative : IE)

Avec les nuages ​​sombres d’une grave pénurie de charbon qui pourrait forcer la fermeture des centrales thermiques si l’épuisement des stocks de charbon a suscité une énorme inquiétude et au centre de tout cela se trouve Coal India, le géant de l’extraction et du raffinage du charbon du pays qui fournit du charbon à environ 130 des 135 centrales thermiques à charbon du pays contrôlées par le Central Electricity Authority (CEA). L’approvisionnement de Coal India est également crucial car 80 pour cent de ses prélèvements totaux sont destinés au secteur de l’électricité. Apparemment, maintenant, dans le but d’augmenter l’approvisionnement et de surmonter la pénurie, les approvisionnements de Coal India aux centrales électriques ont déjà atteint 1,62 million de tonnes par jour au cours des deux derniers jours, avec un prélèvement total atteignant 1,88 million de tonnes par jour, par rapport à la moyenne du mois. de 1,75 million de tonnes. L’attente au sein de l’entreprise est que la production augmentera encore plus après Dusshera, lorsque les travailleurs rentreront de vacances.

La société avait, comme le lundi 11 octobre, augmenté l’approvisionnement des services publics d’électricité du pays à 1,51 million de tonnes (MT) par jour au cours des quatre jours d’octobre précédant le festival. «L’objectif est d’augmenter encore plus l’approvisionnement du secteur de l’électricité, ce que nous espérons atteindre après la puja. Une fois le taux d’expédition maintenu, la constitution de stock aidera à surmonter la situation tendue », a déclaré SN Tiwary, directeur marketing CIL dans une note de la société.

Malgré de fortes précipitations, qui ont perturbé l’activité minière, CIL aurait produit près de 126 MT de charbon au cours du deuxième trimestre de l’exercice en cours, établissant un record pour le deuxième trimestre, affichant une croissance de 9,6% en glissement annuel. . Au cours des dix premiers jours d’octobre, la production de CIL a affiché une croissance de 6,5 % par rapport à octobre dernier. À l’avenir, la production, indique la note de la société, augmentera encore lorsque la fréquentation des bassins houillers s’améliorera après les vacances du festival.

Il a également déclaré que les approvisionnements de la CIL à Gencos avaient atteint un niveau record jusqu’à présent cette année fiscale, mais c’est la faim jamais ressentie auparavant pour le combustible sec, stimulée par une augmentation inégalée de la production d’électricité qui a bouleversé les échelles de l’offre et de la demande. On s’attend à ce qu’après les fêtes de fin d’année, en particulier en octobre, les conditions s’améliorent avec une demande d’électricité réduite, ce qui pourrait alléger la pression.

Au cours du premier semestre de l’exercice en cours, le chargement du secteur électrique à 225,3 râteaux par jour était en hausse de 28 % par rapport aux 176,3 râteaux de l’année dernière à la même période. L’entreprise, indique la note, met en place une logistique d’évacuation adéquate pour transporter le charbon. « Le principal problème pour CIL a été que 14 centrales électriques au charbon importées ont réduit leur production en raison de la flambée des prix du charbon sur les marchés internationaux. En conséquence, les centrales thermiques nationales au charbon ont dû intervenir pour combler le déficit de production, ce qui à son tour a imposé une charge non pondérée d’environ 10 MT sur CIL. Si cela ne s’était pas produit, les stocks dans les centrales électriques auraient été d’environ 17 à 18 MT au lieu des 7 sombres MT actuellement », indique la note.

Au cours du 21 septembre, la production de ces centrales de 2,041 MW est tombée en deçà de 75 pour cent par rapport à l’objectif de 8,114 MW. La production a affiché une croissance négative de 72 % par rapport à septembre 2020, où elle avait généré 7,238 MW. Progressive jusqu’en septembre 2021, la contraction de la production était de 30% par rapport à la même période il y a un an.

« CIL mobilise tous ses efforts pour combler autant que possible l’écart entre la demande et l’offre. Avec un stock de 40 MT à nos puits et une production croissante, la disponibilité du charbon ne serait pas un problème », a déclaré la note citant un haut responsable de la société.

