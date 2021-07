afin que vous puissiez avoir le nouveau Snapchat

Nouvelles connexes

Snapchat a donné un nouvel air à son réseau social, à partir de ce lundi, tous les utilisateurs en Espagne et dans d’autres pays peuvent mettre à jour leurs profils avec des conceptions 3D. Les protagonistes de ce renouveau sont les Bitmojis, l’alter ego virtuel des utilisateurs de ce réseau social.

Ces personnages ont toujours été une ressource populaire sur l’application Snapchat pour montrer toutes sortes d’émotions d’une manière plus personnelle que celui offert par les émoticônes WhatsApp prédéfinies. Cependant, cela faisait un moment qu’ils n’avaient pas reçu de mise à jour majeure.

Selon Snapchat, à partir de cette semaine, tous les utilisateurs du réseau social pourront mettre à l’épreuve l’actualité que ce renouvellement apporte. Dans sa déclaration il vient de comparer les nouveaux avatars avec la qualité 3D de personnages de Pixar.

Changement de look

Les visages et les cheveux s’améliorent, mais aussi les vêtements. Snapchat a conçu de nouvelles textures de vêtements et d’autres détails uniques aux marques de vêtements figurant sur le profil. Même les paillettes et l’éclat des boucles d’oreilles et autres bijoux de ces avatars seront plus crédibles.

Les Bitmojis font un saut qualitatif, passant du style cartoon d’il y a des décennies à une version 3D plus actuelle. Ils laissent derrière eux le contour noir classique qui délimitait leur image pour un format plus volumineux.

Ils améliorent non seulement le design, mais aussi l’expressivité. Il est tout aussi important qu’ils ressemblent à la personne qu’ils représentent que qu’ils puissent recréer les mouvements les plus réalistes. Ainsi, les nouveaux Bitmojis peuvent poser plus naturellement.

Plus expressif

Pour cela, le réseau social s’est développé plus de 1 200 combinaisons de poses corporelles, d’expressions faciales, de gestes et d’arrière-plans avec lesquels personnaliser ces avatars et les publications que les utilisateurs partagent avec leurs abonnés et amis.

Le Bitmoji en 3D pourra faire le symbole de la paix ou joindre les mains comme une prière devant une plage ou tout autre fond. l’intention est de recréer toutes les ambiances possibles.

Outre les améliorations apportées aux Bitmojis, certains changements ont également été apportés à la section dans laquelle les avatars sont personnalisés. Désormais, il y aura des changements de garde-robe rapides et d’autres accès qui facilitent l’interaction avec l’application et le profil, comme la possibilité de partager le profil à l’intérieur et à l’extérieur du réseau social.

Snapchat dit que cette mise à jour est le début d’une vaste feuille de route dans laquelle La technologie 3D sera plus présente dans l’entreprise et leurs produits, nous pouvons donc nous attendre à plus de nouvelles comme celles-ci à l’avenir.

