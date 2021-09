afin que vous puissiez obtenir votre tique bleue

Nouvelles connexes

Twitter reprend son programme de vérification de compte après l’avoir arrêté en raison de plusieurs erreurs dans le processus qui ont provoqué la vérification de faux profils. Les utilisateurs en Espagne qui veulent prends ta coche bleue ils peuvent le demander, mais ils devront être patients.

Le réseau social a recommencé son système de vérification, après avoir été paralysé pendant plusieurs années. Cependant, la nouvelle méthode conçue à cet effet qui promettait un système plus transparent a fini par se retourner contre Twitter.

En raison d’une série d’erreurs lors de la vérification de faux comptes comme réels, ils ont été contraints d’arrêter le processus pendant plusieurs semaines. Maintenant le programme redémarre, bien qu’ils n’indiquent pas les changements qu’ils ont appliqués pour éviter ces erreurs.

Faux comptes avec coche bleue

Début août, le réseau social reconnaissait avoir posé quelques problèmes. Il avait qualifié de vrais quelques faux comptes. L’auteur de The Road, Cormac McCarthy, qui n’avait jamais eu de compte Twitter, est apparu sur le réseau social avec la coche bleue et 50 000 followers. C’était un faux profil, comme l’explique The Guardian, se faisant passer pour lui et se moquant des personnalités publiques.

profils de vérification twitter

Twitter n’a pas expliqué à l’époque comment l’erreur s’était produite. Les utilisateurs qui souhaitent obtenir la coche bleue sont censés prouver votre identité par un document officiel. Même ainsi, ils ont essayé d’éviter un arrêt absolu, ils ne veulent pas que ces échecs annulent l’ensemble du système comme cela s’est produit en 2017.

La vérification des comptes qui avaient déjà demandé le processus s’est poursuivie, seules les nouvelles demandes ont été fermées temporairement, ce qui cette semaine ils ont repris. Ceux qui envisagent de demander la vérification de leur profil sur le réseau social peuvent le faire.

Nouvelles demandes

Au cours de cette période, l’entreprise a promis de revoir le processus et de l’améliorer afin que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas. Cependant, dans leur annonce, ils n’ont indiqué aucune nouvelle. Les exigences pour les utilisateurs restent les mêmes, il est possible que les changements ont été appliqués en interne.

Nous revenons au déploiement de l’accès pour demander un badge bleu.

Si vous envisagez de postuler et que vous n’y avez pas encore accès, continuez de vérifier les paramètres de votre compte. Merci d’être resté avec nous. – Twitter vérifié (@verified) 13 septembre 2021

Le processus commence en accédant à la section de Paramètres et confidentialité au sein du profil. Dans la section du compte Il y a un accès à la demande de vérification, dans Connexion et sécurité.

Après avoir accédé au web, le réseau social demande certaines informations sur le profil de chaque personne dans un formulaire. Ils vous posent des questions sur le type de personnalité publique que vous êtes : influenceur, journalistes ou personnes du monde du divertissement, par exemple.

En plus de détailler l’activité personnelle, vous devez fournir un document officiel qui vous permet de certifier la véritable identité de ce compte. Avec ces données, Twitter évalue la vérification de chaque cas et donne une réponse dans un délai d’environ 7 jours, bien que demander de la patience au cas où le délai d’attente s’allongerait.

