afin que vous puissiez trouver des entreprises à proximité

De nombreux utilisateurs profitent d’Instagram pour bien plus que simplement télécharger des photos. Ils utilisent ce réseau social pour interagir avec leurs amis ou même pour trouver des sujets intéressants à suivre. Maintenant avec sa nouvelle fonctionnalité Nous pouvons même rechercher des entreprises à proximité à l’aide de cartes.

Comme annoncé par Instagram lui-même, une nouvelle fonction est lancée aujourd’hui pour effectuer des recherches en fonction de notre emplacement. Nous le ferons à travers des cartes, afin de voir où nous pouvons aller. L’idée est que nous puissions trouver des entreprises telles que des restaurants ou des parcs près de chez nous et pouvoir les visiter sans quitter l’application.

Nous pouvons profiter de la nouvelle fonction, appelée Recherche de carte depuis l’onglet Explorer ou depuis l’icône de recherche de localisation. Il fonctionnera également avec des hashtags, ce qui facilitera grandement la publicité des locaux sur Instagram.

Rechercher sur les cartes

L’objectif principal de cette nouvelle fonctionnalité est de montrer les lieux populaires proches de l’utilisateur. De plus, en utilisant les cartes dans l’application, Instagram garantit que les utilisateurs passer plus de temps à interagir avec le réseau social. Le fonctionnement de Map Search en atteste.

Les utilisateurs pourront utiliser la recherche de carte via les hashtags et afficheront également les entreprises populaires qui sont liées avec les hashtags que les utilisateurs recherchent. Ainsi, les utilisateurs peuvent trouver plus rapidement les locaux qu’ils recherchent, car tout est intégré au sein d’une même recherche.

Il y a deux façons d’utiliser la recherche. Le premier vient d’Explore ; il y aura une icône de carte dans le coin supérieur droit, pour voir les endroits qui ont beaucoup de hashtags. Ils seront triés par catégories et en fonction de votre emplacement. D’autre part, nous pouvons utiliser un hashtag pour que la recherche renvoie des recommandations. Évidemment, Nous pouvons visiter les comptes Instagram de ces entreprises.

Selon Instagram, une partie de l’intention de cette nouvelle nouveauté est de révéler le modèle d’utilisation des utilisateurs qui utilisent le réseau social pour partager des souvenirs de lieux tels que des restaurants ou, en général, des lieux d’intérêt. De plus, de cette façon, les habitants peuvent atteindre plus de clients potentiels grâce à la recherche.

La nouvelle fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui pour les utilisateurs iOS et Android. Pour l’utiliser, assurez-vous de trouver l’icône de la carte dans l’onglet « Explorer » de l’application sur votre smartphone. Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que l’application est à jour.

