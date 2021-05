AFM et HBO résolvent le différend de représentation et de rémunération de “ l’âge d’or ”

La Fédération américaine des musiciens (AFM) a officiellement résolu son différend lié à la rémunération et à la représentation avec HBO.

L’AFM – qui a révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle et SAG-AFTRA avaient distribué 70 millions de dollars à des artistes non représentés via leur fonds de distribution des droits de propriété intellectuelle – a dévoilé publiquement le désaccord avec HBO de WarnerMedia vendredi.

Selon le communiqué correspondant, le syndicat de 125 ans a nommé HBO dans une plainte pour pratique déloyale de travail (déposée auprès du Conseil national des relations du travail) pour avoir prétendument licencié certains musiciens marginalisés «après avoir demandé à être représentés par l’AFM».

Pour référence, la société a embauché des «musiciens de toute la région des trois États» pour travailler sur The Gilded Age, qui tourne actuellement à Troy, New York, et met en vedette Christine Baranski, Cynthia Nixon et Ghostbusters: Afterlife mène Carrie Coon.

Les hauts responsables de la mini-série de 10 épisodes ont informé plusieurs musiciens de leur licenciement – et ont relayé «que HBO ne conclurait pas de contrat avec l’AFM» – lors d’une brève réunion le matin même du dépôt de la plainte du NLRB, selon le texte.

Abordant la situation via une déclaration, le président de l’AFM International, Ray Hair, a en partie précisé: «Les producteurs de la minisérie HBO ‘The Gilded Age’ violent les droits des travailleurs de choisir le syndicat de leur choix, de négocier avec ce syndicat et de permettre les musiciens à travailler dans le cadre d’un contrat équitable qui respecte les normes de l’industrie pour les musiciens professionnels. »

Et hier matin, l’assemblé de New York, John T. McDonald III (108e district), a pesé sur le différend avec une déclaration différente, que quatre autres législateurs de l’Empire State ont co-signée.

«La ville de Troie abritait Kate Mullany, une pionnière du mouvement ouvrier. Il est troublant qu’il y ait des allégations selon lesquelles des musiciens auraient été renvoyés de la production de HBO de «The Gilded Age» pour avoir exercé leur droit d’organisation », ont déclaré les législateurs.

«Cette production est tournée dans une ville avec une histoire d’être à l’avant-garde des droits des travailleurs. Nous avons d’énormes talents locaux dans notre région et amener la production dans cette région est une merveilleuse opportunité. Dans cet esprit, nous espérons que ce problème pourra être résolu équitablement et rapidement tout en protégeant les droits des travailleurs », a conclu le message.

Comme mentionné initialement, une résolution rapide s’est en fait concrétisée, car l’AFM a officiellement annoncé (sur les réseaux sociaux et dans un article du Times Union) qu’elle avait conclu un accord de principe avec HBO pour payer les musiciens de The Gilded Age au taux syndical.

Un musicien basé à Albany nommé Sherwood Wise a exprimé l’opinion dans l’article de Times Union que la communication avec l’équipe de l’émission faisait défaut – tout comme le salaire qu’ils offraient. Lors de la réunion précédemment mentionnée (Zoom) vendredi matin, les producteurs de The Gilded Age ont déclaré qu’ils augmenteraient le taux de compensation, mais ont refusé d’approuver un contrat AFM, indiquant que «’HBO ne signera pas’ ‘», selon Wise.

Mais toute hésitation des dirigeants de HBO à signer un accord syndical avec les musiciens de The Gilded Age a finalement disparu, et les responsables du réseau ont commenté la résolution dans un communiqué au cours du week-end.

«Après un examen attentif de nos précieuses relations avec nos partenaires syndicaux et la communauté des musiciens et interprètes, nous avons conclu un accord avec la Fédération américaine des musiciens sur la production The Gilded Age pour couvrir leurs membres sur une base AFM», a déclaré la société.