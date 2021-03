Africa Zamorano ajoute sa quatrième victoire à Can Llong

27/03/2021 à 19:51 CET

Afrique Zamorano Elle est la reine des championnats ouverts d’Espagne après avoir remporté, dans les 200 styles, sa quatrième victoire dans la piscine Sabadell de Can Llong, en quatre jours de compétition.

C’était sans aucun doute la course la plus excitante de la journée. Zamorano il a gagné avec 2: 13,50 et n’a battu que par un centième Cata Corró, un autre des grands protagonistes du tournoi. Les deux étaient à moins d’une seconde du minimum olympique. Huelva Alba Vazquez terminé troisième.

Lidon Muñoz il a remporté le 50 libre, mais a chuté à trois dixièmes de l’obtention du passeport pour les Jeux de Tokyo. Le Castellón a fait 25.07 pour gagner avec autorité avant Rosa Peris Oui Marta Gonzalez.

Muñoz aura une dernière chance olympique aux Européens de mai à Budapest.

La malagueña Diana Santamaria elle a terminé quatrième avec un record junior des championnats (26,24).

Les baléares Joanllu Pons il a remporté les 200 styles avec son record personnel (2: 01.04). Il a enduré la réaction finale du local Sergio de Celis. La troisième était Nicolas Garcia.

Carlota Torrontegui Oui Arbidel Gonzalez ils ont obtenu leur premier titre de champion d’Espagne dans l’épreuve du 200 papillon.

Torrontegui Il a battu son coéquipier d’Inacua Málaga dans les derniers mètres, Carmen Balbuena, avec un temps de 2: 14.09. L’égarense Aida Lopez était troisième.

Dans le test masculin Gonzalez a été le seul à passer de deux minutes à l’emporter avec 1: 59,83 d’avance sur Fran Arevalo Oui Miguel Martinez.

Le polonais Konrad Czerniak il a remporté le 50 gratuit avec 22,26 avec le prix d’aller à l’Européen pour l’égarence Mario Mollà, deuxième. Juan Francisco Segura était troisième.

Ce dimanche se joue le dernier jour du tournoi avec les séries du matin à partir de 9h30 et les finales à partir de 17h30.