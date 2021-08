After Hours : Alan Mamedi, PDG et co-fondateur, Truecaller

Une chose que j’attends avec impatience, c’est de travailler en étroite collaboration avec nos équipes, de partager mes réflexions et mes idées, déclare Mamedi

Le travail

Lorsque nous avons commencé il y a 11 ans, nous voulions simplement résoudre un problème de communication : pouvoir savoir qui vous appelait. Finalement, nous avons réalisé que chaque numéro de téléphone représente une personne ou une entreprise dans ce domaine de la communication. Mais, comme il n’y a pas d’identité liée à un numéro de téléphone au moins à l’avance, il y avait beaucoup de méfiance dans la communication. Nous avons commencé modestement avec « Bidding.se » en 2006, et nous n’avons jamais regardé en arrière.

Les jours de semaine

Je commence ma journée de travail en vérifiant les e-mails et les messages importants (nous utilisons beaucoup Slack, en dehors des autres outils de travail). Ensuite, j’ai généralement des réunions tout au long de la journée : critiques et habituelles. Une chose que j’attends avec impatience est de travailler en étroite collaboration avec nos équipes, de partager mes réflexions et mes idées. Nous avons un groupe très diversifié et dynamique, et j’apprends quelque chose de nouveau chaque jour. J’aime particulièrement apprendre des mots dans les 18 ou 20 langues différentes que parle notre famille.

J’utilise beaucoup le terme « famille Truecaller » parce que c’est ce que nous sommes. Nous avons une structure organisationnelle plate qui encourage la collaboration et la communication. Si vous donnez confiance aux gens, un mandat clair et passez du temps à partager des idées, vous en récolterez les bénéfices. C’est une façon de montrer sa gratitude.

Le week-end

J’aime rattraper mon retard sur les films de super-héros que j’ai peut-être manqués ou revoir certains de mes favoris. Quand je ne suis pas au bureau, je suis généralement à la maison pour m’occuper de mon jardin, passer du temps avec ma femme, mes enfants et mes amis proches. Je sais que beaucoup de gens aiment lire pendant leur temps libre ou en voyage (ce que je devrais essayer de faire), mais je trouve plus relaxant de rattraper son retard sur de très bonnes séries télévisées.

Les jouets

J’adore les trucs technologiques de pointe. Par exemple, le téléphone que j’utilise actuellement est le Samsung Galaxy Fold 2. J’ai eu la chance de l’avoir très tôt, et c’est probablement le meilleur smartphone que j’aie jamais possédé avec son fantastique écran pliable.

Les logos

J’aime essayer de nouvelles choses et briser le mythe du logo, mais il est généralement vrai que certaines marques qui représentent quelque chose d’important sont toujours supérieures dans leur domaine – Volvo, par exemple, est une voiture vraiment sûre avec sa haute technologie et son ingénierie. Cela dit, j’essaie de garder les choses minimalistes et de ne pas consommer ce dont je n’ai pas besoin. Je réfléchis à deux fois avant d’acheter un nouveau casque, par exemple.

