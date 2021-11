After Hours : Arjun Mohan, PDG, Inde, upGrad

J’aime passer mes week-ends à m’entraîner et passer du temps avec ma femme et ma fille, dit Mohan

Le travail

J’ai toujours été passionné par les entreprises qui ont le pouvoir de transformer le monde. L’éducation est l’un de ces secteurs qui a des conséquences profondes pour un individu et, par extension, leurs familles et personnes à charge. Elle peut responsabiliser et transformer des vies ou entraîner de graves conséquences. Par conséquent, travailler pour résoudre ces défis pour la société dans son ensemble et avoir un impact positif sur la vie de quelqu’un est quelque chose que j’aspire à faire tous les jours au travail. Je veux que les consommateurs comprennent l’efficacité de l’éducation en ligne dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, et comment cela peut profiter à tout le monde à long terme et transformer des vies pour le mieux.

Les jours de semaine

Je commence ma journée tôt et je vais au gymnase. Après avoir lu les journaux, je commence à travailler à 9 heures, ce qui implique de revoir tous les tableaux de bord du plan de revenus/marketing, de répondre aux e-mails, de rencontrer mon équipe et d’évaluer les performances. Je suis un fervent partisan des critiques régulières et rigoureuses et, par conséquent, je passe la plupart de mon temps sur la même chose. J’ai normalement un déjeuner de travail et des réunions fermées à 17 heures. Le travail est suffisamment excitant pour que je reste chargé toute la journée !

Le week-end

J’aime passer mes week-ends à m’entraîner et passer du temps avec ma femme et ma fille. J’aime faire des courses qui gardent l’esprit vif et me donnent du temps pour une réflexion plus stratégique. Sinon, les week-ends sont réservés à la famille, et un peu de temps PlayStation.

Les jouets

Je suis devenu accro aux gadgets de jeu quand, en tant qu’ingénieur VLSI, j’ai travaillé sur la PS3. L’amour a continué, et j’ai possédé pas mal de PlayStation, Xbox et Nintendo depuis lors. Ces appareils sont une merveille dans l’ingénierie matérielle et sont les premiers endroits où les dernières technologies sont utilisées.

Les logos

Plus que centré sur la marque, je suis une personne de conception et de commodité. Mon confort réside dans les marques indiennes comme Louis Philippe et Van Heusen, car je pense qu’elles ont de bons designs et une bonne qualité à des prix imbattables. Le blanc est ma couleur de prédilection. Mais, bien sûr, rien ne peut plus fidéliser ma fidélité que le t-shirt de marque upGrad.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.