After Hours : Ashish Shah, cofondateur et directeur de l’exploitation, Pepperfry

Au cours de la dernière décennie, nous avons démocratisé l’achat de meubles en Inde, déclare Shah

Le travail

J’aime le fait que nous soyons pionniers dans la façon dont les consommateurs achèteront à l’avenir des meubles et des produits pour la maison à travers le monde. Au cours de la dernière décennie, nous avons démocratisé l’achat de meubles en Inde. La plupart des apprentissages pour nous se sont produits en faisant des choses pour la première fois dans notre catégorie et à partir des commentaires que nous avons reçus de nos clients. Le simple défi d’essayer de nouvelles choses, d’échouer et de bien faire les choses la prochaine fois me motive et me donne envie de faire de mon mieux. Je suis également fier de la façon dont nous avons pu créer un impact sur les moyens de subsistance de milliers de commerçants, partenaires, artisans, artisans et personnes qui travaillent avec nous chaque jour.

Les jours de semaine

Je suis un lève-tôt. Les premières heures, 5h30-8h30, sont les plus précieuses de ma vie. J’aime commencer ma journée en alternant yoga et exercices légers à la salle de sport. J’arrive tôt au bureau et j’essaie de terminer mes e-mails, etc., avant d’initier des interactions. Les jours de semaine sont assez intenses et la plupart du temps chargés jusqu’à tard dans la soirée, puis il y a beaucoup de bavardages amusants avec des collègues. Je ne cherche pas l’équilibre travail-vie personnelle ; en fait, c’est assez équilibré dans le sens où les jours de semaine sont pour le travail et les week-ends pour la famille et les amis.

Le week-end

Ma routine matinale consistant à me lever tôt reste également la même le week-end. Je commence ma journée tôt et j’adore explorer Mumbai à pied avec mon fils et ma fille. Il y a tellement plus que vous voyez de la ville lorsque vous le faites à pied. C’est mon passe-temps et mon exercice préférés — cela me permet de rester en forme physiquement et mentalement. Je crois fermement au ‘solvitur ambulando’ (une expression latine qui signifie ‘cela se résout en marchant’).

Les week-ends sont également consacrés à essayer de nouvelles cuisines dans des endroits à Mumbai et à rencontrer des amis. Les soirées sont consacrées à regarder des films en famille.

Les jouets

Mon ordinateur portable et mon téléphone doivent être à proximité la plupart du temps. J’essaie de rester connecté avec le monde via les réseaux sociaux et les chats. J’utilise pas mal Alexa à la maison pour écouter de la musique.

Les logos

J’aime porter des vêtements simples et décontractés dans lesquels je me sens en confiance et à l’aise. Par conséquent, j’essaie de nombreuses marques. Mon magasin préféré est Zara à Fort, Mumbai ; et mes achats préférés sont les chaussures. J’aime en garder une paire pour chaque occasion.

