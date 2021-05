After Hours: Bala Sarda, fondateur, Vahdam India

De Forest Essentials à Apple, certaines de ses marques préférées

Le travail

La possibilité de commercialiser un produit indien au niveau mondial est quelque chose de très excitant et nous anime tous chez Vahdam India. La partie préférée de mon travail est de lire les courriels envoyés par des Indiens installés à l’étranger en se rendant compte que Vahdam est une marque indienne. Ces e-mails sont les plus sincères et me rendent fier.

Le jour où nous avons lancé Vahdam, nous savions que si nous construisions une entreprise prospère dans cette catégorie, nous pourrions non seulement mettre à la disposition des consommateurs les meilleurs thés, épices et superaliments de l’Inde sous un label local, mais également aider les agriculteurs d’ici, qui finiraient par bénéficient d’un environnement macro-économique positif pour les produits indiens. J’aimerais que les gens et les entreprises créent des marques locales et se concentrent sur l’ajout de valeur à la source.

Les jours de la semaine

Au cours des dernières années, je suis passée d’une personne de nuit à une personne du matin, et j’adore ça. Je commence généralement ma journée tôt et je me fixe une heure ou deux le matin pour m’entraîner. Je suis un passionné de fitness et j’adore la musculation. Lorsque le verrouillage a eu lieu l’année dernière, j’ai installé une mini salle de sport dans ma maison et j’ai obtenu tout l’équipement essentiel. J’ai été très cohérent avec mes entraînements depuis lors. Plus que mon corps, je pense que cela m’a vraiment aidé à mieux me concentrer, même au travail.

La priorisation, la gestion efficace du temps et la délégation ont été mes astuces personnelles pour mieux gérer le temps et maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je termine généralement la journée en regardant quelques épisodes d’une série télévisée ou d’un documentaire sur Netflix. J’adore aussi lire les autobiographies de chefs d’entreprise. Je m’ennuie de travailler avec mon équipe en personne.

Le week-end

J’adore passer du temps avec mes amis le week-end. J’ai aussi commencé le golf l’année dernière pendant le lock-out et j’ai été accro.

Les jouets

Mon iPhone et mon MacBook sont deux gadgets dont je ne peux pas me passer. Je pense que je peux gérer toute ma vie et ma société avec ces deux appareils.

Le Logos

Personnellement, j’aime la marque de luxe ayurveda Forest Essentials. J’admire comment ils sont devenus la marque de beauté indienne par excellence qui combine les anciens rituels de beauté de l’ayurveda avec une esthétique moderne et ont révolutionné le mouvement indien des soins de la peau.

