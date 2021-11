After Hours : Hitesh Dhingra, co-fondateur, The Man Company

Nous sommes à une étape passionnante avec The Man Company et travaillons activement à davantage d’innovations dans la catégorie.

Le travail

Faisant partie de l’industrie de la vente directe aux consommateurs, j’aime créer un tout nouvel espace au sein d’un marché spécifique. La création de catégories, qui va au-delà du simple fait d’innover ou d’améliorer un produit ou un service, est ce que j’aspire à faire. J’ai trouvé ma niche dans l’industrie du toilettage pour hommes lorsque The Man Company a été fondée en 2015. Avec cela, le but était d’éduquer, de sensibiliser et de changer la façon dont les gens méprisaient les hommes qui voulaient se concentrer sur la vanité. J’aimerais apporter un changement encore plus grand et promouvoir le concept d’amour de soi et son importance. Il y a un énorme facteur de genre affectant les autosoins et j’aimerais voir un changement dans la stigmatisation sur la façon dont les hommes perçoivent les autosoins et les normalisent.

Les jours de semaine

Le travail me prend tout mon temps. Nous sommes à une étape passionnante avec The Man Company et travaillons activement à davantage d’innovations dans la catégorie. Lorsque votre travail est votre passion, cela ne vous dérange pas de passer toute la journée dans une salle de réunion avec une équipe enthousiaste. J’aime prendre des pauses café entre les deux pour me réactiver et activer le mode travail.

Le week-end

Pour moi, la famille passe avant tout ; ainsi, mes week-ends se passent principalement à la maison avec mes proches. Je m’assure qu’ils ont toute mon attention et qu’ils rattrapent tout le temps perdu pendant la semaine. Parfois, je vois mes amis au déjeuner ou au dîner. J’essaie également de rattraper mon retard dans mes lectures et mes recherches sur l’industrie, et de me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde.

Les jouets

J’investis dans des gadgets que j’utilise au quotidien. Comme je passe la majorité de mon temps à regarder des écrans, je préfère que mes téléphones et ordinateurs portables soient de haute qualité et performants.

Les logos

Je ne jure que par et je fais confiance à Ralph Lauren pour ses vêtements chics et élégants, et à Cole Haan pour ses chaussures confortables et légères. Apple est une marque que j’admire. L’expérience utilisateur qu’Apple offre à ses clients est sans précédent, ce qui en fait un leader mondial de la technologie pour une raison. Le marketing et la publicité de la marque, mettant les gens dans leurs véritables éléments, évoquant le sentiment des masses, sont quelque chose qui m’inspire pendant que je travaille à la construction de mes marques.

