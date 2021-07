After Hours : Ketan Patel, directeur général, HP India Market

Outre les engagements externes, les jours de semaine sont consacrés à la réflexion et à l’interaction avec diverses parties prenantes pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre notre stratégie, explique Patel.

Le travail

Je me considère chanceux de travailler dans une industrie qui améliore la vie de chacun et contribue à la création d’expériences inoubliables pour nos clients, partenaires, employés et la société en général. La pandémie a bouleversé l’avenir du travail à plus d’un titre, ce qui nous offre une formidable opportunité de nous lancer dans des services et des solutions nouveaux et personnalisés. Enfin, la pertinence accrue du PC est de bon augure pour notre activité d’impression, car l’éducation numérique et physique occupent une place centrale dans chaque foyer. Alors, des temps passionnants à venir !

Les jours de semaine

J’essaie de maintenir une orientation externe en passant la majorité de mon temps à interagir avec les clients et les partenaires, bien que numériquement. Cela me permet de rester engagé et informé des développements du marché. J’aime aussi rencontrer de nouvelles personnes, avoir des conversations informelles au bureau avec des collègues – quelque chose que je n’ai pas pu faire depuis un an à cause du travail à domicile. C’est aussi ma recette de recharge; cela m’aide à développer beaucoup d’énergie positive. Outre les engagements externes, les jours de la semaine sont consacrés à la réflexion et à l’engagement avec diverses parties prenantes pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre notre stratégie.

Le week-end

Les week-ends sont consacrés à passer du temps de qualité à la maison avec la famille. Cela mis à part, rattraper son retard sur des films et des séries Web, et écouter de la musique me rajeunit. Une fois que la situation s’améliorera, j’envisage de reprendre une activité sportive, peut-être le tennis ou le golf, dans un avenir proche.

Les jouets

Je ne suis pas fou des téléphones, pourtant je ne peux pas vivre sans ! Je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur portable et j’adore mon ordinateur portable HP Elite Dragonfly. Plus que les gadgets, j’aime ce qu’ils me fournissent – une pléthore de connaissances qui me permet de rester au courant des dernières tendances et événements. Dans le monde d’aujourd’hui, la technologie peut être écrasante ; mais si nous savons l’utiliser efficacement et judicieusement sans être trop dépendant d’eux, on en tire le maximum d’avantages. J’aime cette citation de Christian Lous Lange : « La technologie est un serviteur utile, mais un maître dangereux ».

Les logos

J’admire les marques qui se concentrent sur des solutions durables. Cette prise de conscience m’est venue au cours des années précédentes alors que je devenais de plus en plus convaincu que chaque entreprise et marque doit intégrer la durabilité dans tous ses produits. De toutes les marques que j’adore, deux de mes préférées sont Hugo Boss et Montblanc.

