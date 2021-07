After Hours : Mahesh Gupta, président, Kent RO Systems

Les week-ends sont réservés à mes amis et à ma famille, dit Gupta

Le travail

Voir les visages souriants de nos clients, qui sont aussi les ambassadeurs de notre marque, porter le message de pureté et diffuser la philosophie « boire pur, manger pur et respirer pur », me procure une immense satisfaction.

Une technologie de rupture et une croissance rapide sont des fruits à portée de main. Le rôle des individus/citoyens devrait être de contribuer au développement durable. Les entreprises doivent donc réévaluer leurs technologies de rupture et leur mode de fonctionnement. Les marques qui offrent une solution globale, envisagent une croissance holistique et ont une stratégie de développement durable peuvent être facilement identifiées et se situent au-dessus des autres. C’est aussi un mantra pour survivre et prospérer !

Les jours de semaine

À cette époque, mes matinées commencent généralement par un peu d’air frais et de méditation, quelques minutes d’exercices légers, suivis d’une tasse de thé. Je me mets alors au travail. J’aime revoir ce que je souhaite accomplir au début de ma journée et programmer toutes les réunions à l’avance. Discuter de nouvelles idées originales et durables est quelque chose que j’aime faire. Cela aide à garder l’équipe sur la bonne voie. Discuter de manière informelle de nouvelles approches, voir des idées créatives se dérouler et voir mon équipe prendre des initiatives pour améliorer le design et la technologie me donne un coup de pouce.

Le week-end

Les week-ends sont réservés à mes amis et ma famille. J’aime aussi lire des livres et passer du temps à méditer.

Les jouets

Je ne peux pas vivre sans mon téléphone et mon iPad. En cette ère de technologie, ce sont des gadgets essentiels.

Les logos

Je suis assez polyvalent quand il s’agit de marques. Je ne cours pas vraiment après les logos. Je recherche une coupe confortable qui me permet de rester détendu à tout moment. Mes tenues sont sur mesure et cousues sur mesure.

