After Hours : Manabu Yamazaki, président et chef de la direction, Canon Inde

Explorer de nouveaux pays et rencontrer des gens est ce que j’aime dans mon travail, dit Yamazaki

Le travail

Je travaille avec Canon depuis 32 ans, et pendant cette période, j’ai eu l’occasion de beaucoup voyager et de découvrir différentes cultures et géographies. Explorer de nouveaux pays et rencontrer des gens est ce que j’aime dans mon travail. J’ai récemment rejoint Canon India et l’expérience jusqu’à présent a été passionnante. Dans mon rôle actuel, je supervise la stratégie commerciale et les opérations de Canon dans le pays. Être en Inde est une opportunité passionnante, car elle est multinationale, multiculturelle et multilingue, avec des attentes de croissance continue en tant que marché avec une population énorme.

Les jours de semaine

Alors que nous continuons à travailler à distance, la plupart de mes heures de travail sont consacrées à la connexion avec les membres de mon équipe via des réunions virtuelles et à garder le moteur au chaud. Malgré la journée de travail chargée, je me fais un devoir de prendre le temps de lire et d’améliorer mes connaissances sur les tendances, les technologies et les cultures. Pendant ma pause, je préfère faire une sieste de 15 minutes pour me ressourcer. Entre les deux, je m’adonne également à siroter du café noir trois fois par jour.

Le week-end

Les week-ends sont faits pour se détendre et se glisser dans une ambiance de repos. S’il n’y avait pas eu les confinements, vous me trouveriez à vélo et à la natation. Mais je m’assure de faire une promenade d’une heure. Je joue du piano et aime aussi regarder des films le week-end.

Les jouets

J’aime jouer et écouter de la musique; par conséquent, j’aime être en compagnie de mon piano. Comme nous travaillons tous à domicile, mon ordinateur portable et mon tapis de yoga sont devenus des équipements tout aussi importants pour moi.

Les logos

J’aime les gadgets, les montres de luxe et les voitures. Mes marques préférées sont TAG Heuer, Panerai, Apple, Yamaha, Uniqlo, Maserati et Giorgio Armani.

