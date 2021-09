After Hours : Manish Chowdhary, co-fondateur et co-PDG, Body Cupid

La concurrence est bonne pour nous, car elle nous aide à évoluer et à proposer des produits de la meilleure qualité à des prix abordables, déclare Chowdhary

Le travail

L’industrie de la beauté est en constante évolution. Il est fortement axé sur les tendances ; les demandes et les exigences des consommateurs changent à chaque saison. Donc, je dois toujours être sur mes gardes, en examinant les données et les prévisions de tendances pour être en avance sur la courbe de demande du marché. J’aime réfléchir à de nouveaux produits et formulations.

Le marché est actuellement très concurrentiel et des marques locales apparaissent tous les deux jours. La concurrence est bonne pour nous, car elle nous aide à évoluer et à proposer des produits de la meilleure qualité à des prix abordables. L’enjeu est de fidéliser la clientèle. En tant que marque, nous travaillons très dur pour assurer une satisfaction client élevée.

Les jours de semaine

Ma journée est remplie de réunions et d’idées sur des décisions de haut niveau pour l’entreprise. J’ai hâte de collaborer avec mon équipe sur de nouvelles façons de développer notre entreprise et de mieux servir nos clients. Je me ressource en prenant un bon repas le midi, et quelques tasses de cappuccino. Pour déstresser après une longue journée de travail, je joue au tennis. C’est ma religion, mon rituel.

Le week-end

J’aime passer mon temps libre à lire des livres – des autobiographies et des livres de gestion. Je regarde des films documentaires pour me détendre. Les week-ends sont quand je rattrape ma famille. Avant la pandémie, j’emmenais mes enfants jouer au football et j’emmenais ma famille pour de courts voyages. J’aime voyager dans différents endroits à travers le monde. Je trouve que voyager aide à élargir l’esprit et vous rapproche de votre famille.

Les jouets

Je suis passionné par la technologie et j’aime explorer la façon dont les gadgets technologiques améliorent nos capacités. Chaque fois qu’il y a une nouvelle version d’un gadget sur le marché, j’essaie de mettre la main dessus. Je suis un grand fan des produits Apple. Je suis assez obsédé par les drones. J’aime la façon dont les drones me permettent de découvrir des endroits difficiles d’accès.

Les logos

Nike est une marque que j’admire vraiment. En fait, je trouve Shoe Dog, les mémoires du co-fondateur de Nike, Phil Knight, très motivant. Il relate une série d’erreurs, de luttes et de sacrifices réels que l’on doit faire pour réussir et réaliser un rêve.

