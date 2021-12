After Hours : Naveen Kukreja, co-fondateur et PDG, Paisabazaar.com

Naveen Kukreja passe la majeure partie de son week-end avec ses enfants à jouer, manger, regarder des films ou raconter des histoires

Le travail

Premièrement, cela ne ressemble absolument pas à un travail. Il ne l’a jamais fait. C’est une entreprise que j’ai fondée et qui me passionne profondément. Je travaille avec un groupe super engagé, dont la plupart sont avec moi depuis le début.

Le rythme de l’innovation peut parfois être lent, car les prêts sont réglementés. De plus, il y a tellement de sous-pénétration et nous, en tant qu’industrie, avons eu du mal à aider de nombreux emprunteurs dans le segment des subprimes et ne sommes pas en mesure de répondre à leurs besoins de crédit aussi bien que nous le devrions. Cela peut être frustrant.

Les jours de semaine

Je ne suis pas un lève-tôt, il s’agit donc plutôt de se réveiller, de se préparer et de se rendre au travail. Le début de la journée consiste généralement à rassembler les choses, à évaluer ce qu’il y a dans l’assiette et ce qui se passe bien/a besoin d’attention. Au cours de la journée, il s’agit de conversations, à la fois internes et externes, avec les entreprises, les chefs de produits et les partenaires. L’interaction avec l’équipe, le débat et l’identification des opportunités d’amélioration et de croissance me gardent sous tension. Je me ressource en faisant une petite balade en milieu de journée.

Sur le plan personnel, bien que les matinées en semaine soient précipitées et mouvementées, je m’assure de passer du temps avec ma femme et mes enfants.

Le week-end

Les week-ends sont généralement consacrés à toutes les conversations ou réunions stratégiques qui ne pourraient pas avoir lieu les jours de semaine. Je suis également devenu un investisseur providentiel, donc beaucoup de temps le week-end est passé à parler aux fondateurs de start-up. Quand c’est gratuit, j’aime écouter des livres audio et des podcasts.

Je passe la majeure partie de mon week-end avec mes enfants à jouer, à manger, à regarder des films ou à raconter des histoires. Mon fils et moi avons commencé à jouer au golf ensemble, ce qui est très amusant. J’essaie aussi de rattraper des amis proches toutes les quelques semaines.

Les jouets

Ma montre connectée Garmin m’aide à calculer les pas, les habitudes de sommeil et la fréquence cardiaque. J’ai un objectif de pas annuel vers lequel je travaille, donc garder mon Garmin chargé est parfois plus important que mon téléphone !

Les logos

J’apprécie Amazon pour son orientation client, Uniqlo pour sa constance dans la qualité ; Asics pour le confort et l’amorti; Tata pour sa philosophie d’organisation et la confiance des consommateurs qu’elle a gagnée ; BMW pour son sens du style, du confort et de la sécurité ; et Audible et The Economist pour avoir apporté des livres et des nouvelles au format audio. J’aime aussi Apple pour son accent sur le design, mais je ne l’apprécie pas pour garder l’écosystème fermé (je n’utilise pas d’iPhone uniquement pour cette raison).

Les autres marques que j’utilise quotidiennement (et que j’aime) sont Zomato, Milkbasket, Licious, Google Photos, Dropbox, Netflix et Hotstar.

