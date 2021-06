After Hours : Pawan Sarda, CMO du groupe – Digital, Marketing et E-commerce, Future Group

in

Alors que l’on crée une stratégie pendant environ un an, il faut lui insuffler de la vie quotidiennement, dit Sarda

Le travail

La vente au détail consiste à être proche de votre client. Vous pouvez voir vos clients réagir instantanément à votre idée. Alors que l’on crée une stratégie pendant un an environ, il faut lui insuffler de la vie quotidiennement. C’est une industrie dynamique où des décisions doivent être prises tous les jours. C’est ce que j’aime le plus dans mon travail. On est toujours étudiant ici. Ce qui a fonctionné pour vous aujourd’hui ne fonctionnera peut-être pas pour vous demain. Cela fait ressortir en moi une curiosité enfantine.

J’aimerais voir plus d’acteurs et plus de pénétration du commerce de détail en Inde. Il est encore très petit par rapport à beaucoup d’autres pays.

Les jours de semaine

Ma journée commence par un examen des rapports : voir ce qui a été bien fait et ce qui peut être amélioré. Je passe généralement une demi-heure à le faire. J’ai également hâte de réfléchir avec mon équipe ; il y a beaucoup d’échanges d’idées au travail. J’aime interagir avec mes jeunes coéquipiers. Il y a tellement à apprendre d’eux et de leurs points de vue. Ils ne viennent avec aucun préjugé ou histoire.

Les pauses café sont les meilleures pour se ressourcer. C’est le moment pour moi de retrouver mon équipe, de parler de voyages, de films, de nourriture, etc., et d’échanger des notes. Je m’assure de ne pas parler de travail à ce moment-là. C’est ma façon de me tenir au courant des « tendances » dans la ville.

Le week-end

Les week-ends sont consacrés aux sorties entre amis et en famille. J’aime aller dans tous les lieux qui se passent en ville (je n’en rate aucun !). J’aime aussi regarder quelque chose d’intéressant sur Netflix. Une sieste l’après-midi est un must; ça me dynamise pour la semaine à venir.

Les jouets

Je ne suis pas vraiment du genre gadget. Le téléphone me suffit. J’aime lire et préfère rattraper le monde réel à la place.

Les logos

J’adore faire du shopping et je fais presque tous les achats pour toute ma famille (y compris l’épicerie). Zara est ma marque préférée. Je peux passer une journée entière au magasin. Certaines des autres marques que j’admire sont Zomato et Durex (pour son moment marketing).

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.