After Hours : Pritesh Asher, PDG et co-fondateur, Juicy Chemistry

Ma vision est d’être reconnu comme l’un des principaux fabricants et innovateurs de produits de soin de la peau sains, respectueux de l’environnement et biologiques, déclare Asher.

Le travail

Je suis perfectionniste; J’aime entrer dans le pourquoi et les autres nuances de l’entreprise. Je ne surveille pas les tendances ; plutôt je suis pleinement impliqué dans mes besoins d’affaires. J’adore la formulation et la compréhension des ingrédients – et c’est mon travail principal chez Juicy Chemistry. Je m’occupe actuellement de la production, de la chaîne d’approvisionnement et des opérations. Ma vision est d’être reconnu comme l’un des principaux fabricants et innovateurs de produits de soin de la peau sains, respectueux de l’environnement et biologiques qui dépassent les attentes des clients fabriqués ici en Inde et servis dans le monde entier.

Les jours de semaine

En ce moment, tout est question de travail. Il n’y a absolument aucun équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Néanmoins, je l’apprécie totalement. Ma femme et moi travaillons ensemble, donc nous pouvons au moins nous voir. Nous attendons avec impatience le développement de nos opérations commerciales ensemble.

Le week-end

Nous n’avons pratiquement pas de congés ces jours-ci. Mais je prends quand même du temps à passer avec mon petit. En dehors de cela, les samedis et dimanches sont consacrés au travail, parfois jusque tard dans la nuit. Cela ne me dérange pas, car Juicy Chemistry est dans une phase très excitante en ce moment.

Les jouets

Je ne suis pas un fan de gadgets ; J’ai juste besoin d’un bon ordinateur portable et d’un bon téléphone, tous deux d’Apple. Je suis un utilisateur Apple depuis six ans. C’est une marque avec laquelle je suis extrêmement à l’aise et dont je ne peux pas me passer.

Les logos

Je ne suis pas très centré sur la marque. Je porte et utilise tout ce avec quoi je suis à l’aise. J’aime me concentrer davantage sur la qualité des produits.

