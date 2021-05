After Hours: Rajat Khurana, directeur général, Asics India

Pour nous, 2021 consiste à libérer le pouvoir unique du sport pour élever nos esprits, dit Khurana

Le travail

J’aime vraiment l’héritage de la marque, la culture et l’engagement de toute l’équipe d’Asics Inde et Asie du Sud. Cela mis à part, ma passion pour le sport est immense.

Nous savons que Covid-19 a mis encore plus de pression sur le bien-être de millions de personnes. Nous savons et croyons également que le sport et le mouvement peuvent remonter le moral et aider les gens à se sentir mieux. Pour nous, 2021 consiste à libérer la puissance unique du sport pour élever nos esprits. Cela commence par encourager les gens à rester en sécurité et à rester forts; s’engager dans de saines habitudes alimentaires et faire de l’exercice dans toutes les capacités possibles.

Les jours de la semaine

Les jours de la semaine ont tendance à être assez chargés. Ma journée commence généralement par une course à pied ou à vélo (car cela peut être fait seul et assure la sécurité de soi et des autres dans ces moments-là). Après l’entraînement, j’aime passer du temps en famille à la table du petit-déjeuner, avant que tout le monde ne soit occupé dans ses tâches. Ceci est suivi d’une série de réunions virtuelles tout au long de la journée. Je suis très attentif à mon alimentation; Je préfère prendre de petits repas à intervalles réguliers.

Le week-end

Après une longue semaine mouvementée, je préfère passer du temps de qualité en famille le week-end. Et si la situation le permet, je fais des courses de longue distance le matin, ou une balade à vélo si possible, ou une partie de tennis le soir. Fondamentalement, les week-ends pour moi sont pour me ressourcer et me préparer pour la semaine prochaine, tout rafraîchi.

Les jouets

Mon gadget préféré serait la montre Garmin. Cela m’aide à rester au top de ma santé.

Le Logos

J’adore Apple pour son innovation et ses produits haut de gamme. Et Toyota, pour être le leader de l’industrie de la technologie automobile depuis de nombreuses années. Il a construit un niveau de confiance fantastique dans l’esprit des consommateurs. Ces deux marques sont mes marques préférées pour un usage quotidien.

