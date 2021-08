After Hours : Rajat Vohra, directeur général, Inde et Asie du Sud, Reynolds Pens India

Le travail à distance peut être difficile et il est essentiel de créer un environnement de travail sain.

Le travail

Je suis extrêmement passionné par mon travail, et ce que j’aime dans l’industrie des instruments d’écriture, c’est qu’elle fait ressortir le côté créatif de l’humain. Comme notre public cible est constitué d’enfants et de personnes issues des domaines artistiques, cela nous aide à maintenir notre créativité en vie. J’aime interagir au quotidien avec mes équipes et parties prenantes. Je surveille également de près le processus, la structure et le système. Chez Reynolds, nous maintenons une culture de start-up et sommes ouverts aux idées fraîches et créatives pour mieux servir nos clients.

Les jours de semaine

Mes jours de semaine sont consacrés aux réunions avec les parties prenantes internes et externes. Je travaille en étroite collaboration avec les équipes pour m’assurer que nous sommes sur la bonne voie et que nos efforts se traduisent par un doublement de nos chiffres de croissance dans tous les secteurs verticaux.

Le travail à distance peut être difficile et il est essentiel de créer un environnement de travail sain. Je parle à toutes les équipes et prends régulièrement leurs commentaires pour les aider à se concentrer sur leur santé mentale. Même pendant les horaires extrêmement chargés, je m’assure de prendre une pause et de me concentrer sur les choses que j’aime vraiment faire, y compris écouter de la musique et prendre de petites pauses thé. Cela m’aide à être plus productif. Il est crucial de rester motivé, et je crois que la réalisation de soi et l’acceptation de nouveaux défis m’aident à devenir une meilleure version de moi-même.

Le week-end

Les week-ends sont pour la détente et le rajeunissement. J’aime passer du temps de qualité avec ma famille et jouer au ludo avec mes enfants. J’aime aussi prendre soin de moi en voyageant, en cuisinant et en visitant des temples. Je pense qu’il est important d’avoir une passion ou un passe-temps en dehors du travail ; cela aide à préparer la semaine à venir.

Les jouets

Avec tout ce qui passe au numérique maintenant, du travail à certaines activités de loisirs, il est extrêmement important d’avoir mon téléphone portable et ma tablette avec moi à tout moment. Cependant, je m’éloigne d’eux le week-end pour une cure de désintoxication numérique.

Les logos

J’adore les parfums Prada et les vêtements Brooks Brothers et GANT.

