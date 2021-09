After Hours : Sanjay Menon, directeur général, Publicis Sapient India

Menon aime les marques qui tiennent constamment leurs promesses

Le travail

Je trouve incroyablement excitant de faire partie d’une industrie qui aide les organisations à se transformer et à réussir dans un monde qui évolue à une vitesse vertigineuse. Mon travail me permet de travailler avec des clients dans divers contextes, d’en apprendre davantage sur leurs antécédents et de les conduire vers un avenir meilleur. Elle ouvre des voies pour apprendre et désapprendre en permanence, pour continuer à se pousser à évoluer. Surtout, il offre des opportunités exaltantes de collaborer avec des personnes du monde entier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

Les jours de semaine

Lorsque vous travaillez à domicile, votre journée est chargée d’appels avec vos coéquipiers, clients et autres parties prenantes. J’aime interagir avec les gens, j’utilise donc fréquemment la vidéo pour extraire de l’énergie de ces connexions. Bien que l’élimination des trajets quotidiens ait libéré du temps pour les exercices et les courses du matin, les interactions en personne me manquent et j’espère en faire plus à l’avenir.

Pour changer l’espace mental et mélanger un peu les choses, j’essaie de prévoir de courtes pauses pendant la journée et de discuter brièvement avec ma femme et mon fils. Je prends également certains appels en marchant dans la maison pour être actif (et pour aider à atteindre mon objectif quotidien de 10 000 pas !). Ma deuxième source d’énergie est mon labo de six ans, Messi, avec qui j’aime passer même quelques minutes.

Le week-end

Les week-ends sont consacrés à passer du temps avec les amis et la famille. Une caractéristique de base est de jouer à des jeux de société ou de cartes avec ma femme et mon fils, ou de regarder un film sur une plate-forme OTT. J’ai aussi hâte de socialiser avec mes amis le week-end.

Les jouets

Je ne suis pas un passionné de nouvelles technologies, mais mon téléphone est ma fenêtre sur le monde, et je dois dire que j’ai un peu peur de ne pas l’avoir avec moi. J’utilise mon téléphone pour consommer la plupart de mon contenu. J’explore également les trackers de fitness de haute précision comme nouveau jouet possible.

Les logos

J’aime les marques qui tiennent constamment leurs promesses. J’en admire beaucoup. Quand je pense aux marques que je porte et auxquelles je suis fidèle, Calvin Klein et Lacoste me viennent immédiatement à l’esprit. Audi, Samsung et Amazon sont trois marques que j’apprécie pour leur approche centrée sur le client.

