After Hours : Shan Kadavil, co-fondateur et PDG, FreshToHome

Kadavil prétend par les livres et la musique se ressourcer

Le travail

J’aime les défis quotidiens que mon travail apporte. En tant qu’entrepreneur d’une plate-forme de commerce électronique dans le segment du poisson et de la viande frais, j’aime le fait que mon entreprise aide à assouvir la faim de milliers de personnes chaque jour. J’aime le fait que les choses évoluent pour le mieux dans le commerce électronique et que de plus en plus de gens commencent à faire confiance à notre plateforme.

Les jours de semaine

Ma journée commence généralement par des réunions. J’ai hâte de communiquer avec mon équipe; J’aime encadrer les talents et les motiver à exploiter leur véritable potentiel. J’aime aussi favoriser une culture amusante et productive dans l’organisation tout en priorisant la résolution de problèmes.

Pour me ressourcer, j’aime écouter de la musique ou simplement lire un livre. Je suis une grande gourmande, donc un bon repas me remonte le moral.

Les week ends

J’aime me détendre et me détendre le week-end. Les longues marches sont pour moi de bons anti-stress. J’aime aussi me gaver de bonne nourriture et regarder des films avec ma famille. Un week-end idéal pour moi est un week-end passé en famille ou avec de vieux amis.

Les jouets

Je suis un joueur et ayant fait des jeux tels que Farmville dans mon ancienne vie à la tête de Zynga, les jeux sont ma source de dopamine. J’aime toutes sortes de jeux, qu’ils soient casual, PVP ou de stratégie.

Les logos

Dans mon entreprise et ma vie, mes compagnons constants sont les pêcheurs et les agriculteurs avec qui je travaille. Donc, je n’aime pas vraiment les marques de luxe. J’aime les marques qui sont terrestres et humbles, tout en offrant un service de bonne qualité. Quand j’étais aux États-Unis, j’adorais Whole Foods. Avec les produits alimentaires sans conservateur que nous proposons chez FreshToHome, nous avons essayé de faire un parallèle avec cela.

