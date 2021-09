After Hours : Shankar Prasad, fondateur et PDG, Pureplay Skin Sciences

Le week-end idéal de Prasad comprendrait beaucoup d’air frais, de nouvelles pensées et de l’exercice

Le travail

J’aime les possibilités infinies d’innovation dans l’industrie de la beauté. J’aime aussi les interactions conversationnelles en temps réel avec les consommateurs. J’aime également proposer des astuces créatives pour les problèmes quotidiens liés à l’emballage, à la formulation et à la chaîne d’approvisionnement, ainsi que l’opportunité de contribuer quelques lignes « punny » pour nos campagnes de copie d’emballage et de marque.

Les jours de semaine

Je dors tard, donc je ne me lève pas trop tôt – vers 7 heures du matin – la plupart du temps. Je vérifie le courrier et les messages dès que je me réveille ; la lecture de journaux papier est un must pour moi. Je commence à travailler à 9h30 et ma journée se compose principalement de réunions consécutives, d’autant plus depuis le début de la pandémie. Je quitte le bureau vers 7 heures du soir, et après un certain temps passé à la télévision/réseaux sociaux/famille, je me remets à gérer ma boîte de réception et à faire d’autres travaux jusqu’à tard dans la nuit.

Ce que j’attends le plus au travail, c’est la résolution de problèmes avec mes collègues. Le sentiment d’accomplissement y est une récompense en soi. Mon père plaisante et regarder les réactions des gens est ma façon préférée de me ressourcer pendant la journée.

Le week-end

Je ne suis pas vraiment une personne « événementielle », donc la plupart des week-ends sont juste remplis de petites courses ou d’entretien de la maison ou d’autres choses banales. Parfois, les week-ends incluent des conversations avec des amis perdus de vue depuis longtemps qui ne peuvent pas être programmés pendant la semaine. Mon week-end idéal comprendrait beaucoup d’air frais, de nouvelles pensées et de l’exercice modéré – je ne comprends pas toujours cela, cependant.

Les jouets

Je ne peux pas me passer de mon téléphone et de mon ordinateur portable. Je suis une personne toujours active et je trouve des choses à lire ou à faire en ligne la plupart du temps. J’aime aussi mon vélo et le sentiment de liberté qu’il me procure.

Les logos

J’aime Amazon pour sa fiabilité, Skoda pour sa qualité et sa qualité, et iD (la marque alimentaire) pour sa cohérence.

