After Hours: Shekhar Tewari, PDG, Enamor India

Le travail

Je fais partie de l’industrie de l’habillement/des vêtements d’intérieur depuis plus de deux décennies, et pendant ce temps, l’industrie s’est développée – passant d’une grande inorganisation à une organisation, et avec différents canaux de vente au détail en évolution. J’ai le privilège d’avoir l’opportunité de travailler avec et de contribuer à la croissance de marques fortes comme Enamor, Jockey, Hanes et US Polo Innerwear.

L’Inde est l’un des plus grands pays producteurs de coton au monde ; elle dispose d’un vaste bassin de main-d’œuvre qualifiée et d’un très vaste marché intérieur. Sur cette base, nous aurions pu développer un écosystème pour devenir le fabricant de lingerie ou de sous-vêtements préféré au monde. Je pense que c’est quelque chose que nous aurions pu faire beaucoup mieux de manière proactive.

Les jours de semaine

Je ne lutte pas avec l’équilibre travail-vie. J’aime les défis au travail et je trouve des moyens de les transformer en opportunités. Faire partie d’une équipe qui remet constamment en question le statu quo est extrêmement excitant. Mes journées de travail commencent tôt et je finis généralement par travailler tard. De nos jours, avec la connectivité 24 × 7 et le travail à distance, les lignes deviennent parfois floues ; il est important de trouver du temps pour soi. Je lis beaucoup et passe au moins une heure par jour à lire.

Le week-end

J’ai toujours aimé et pratiqué des sports de raquette – badminton, tennis et, dernièrement, squash. Au cours des dernières années, j’ai commencé à marcher sur de longues distances. Bengaluru a de nombreux parcs avec des sentiers incroyables. Un week-end idéal pour moi commence par une longue promenade dans le parc Cubbon, suivie d’un grand brunch et d’une partie de squash ou d’une baignade en soirée. Se retrouver en famille et retrouver des amis proches autour d’un dîner ou d’un bon film à la maison sont des plaisirs de la vie que l’on attend avec impatience.

Les jouets

Je ne peux définitivement pas me passer de mon téléphone portable et de mon ordinateur portable, les deux choses qui vous permettent de rester connecté. J’aime écouter de la musique et nous tous dans la famille aimons chanter, donc un bon système de musique et une installation de karaoké sont indispensables. J’ai récemment eu un téléviseur grand écran pour créer l’expérience de théâtre à la maison pour regarder des films et des sports en famille, car Covid-19 a restreint ces expériences ces derniers temps.

Les logos

Je suis du genre tee-and-denims et j’ai tendance à opter pour des vêtements confortables et bien ajustés. J’admire Zara pour son approche du design, ses coupes nettes et sa rapidité de mise sur le marché.

